Lina Tejeiro ingresa de urgencias a trabajo de parto en clínica de Bogotá; detalles de su estado

La reconocida actriz y creadora de contenido colombiana Lina Tejeiro se encontraría en un centro de la atención mediática tras difundirse reportes sobre el posible inicio de su trabajo de parto en Bogotá.

De acuerdo con información divulgada, la artista habría ingresado a una clínica de la capital para dar a luz a su primer hijo, a quien llamará Gael.

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No obstante, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la actriz ni por sus representantes.



Las primeras versiones sobre el supuesto ingreso hospitalario fueron compartidas por el presentador Ariel Osorio, quien señaló que Tejeiro habría ingresado este jueves 17 de septiembre de 2026 a la Fundación Santa Fe, en Bogotá, para iniciar el proceso de parto de su hijo.

¿Qué más se conoce sobre el parto de Lina Tejeiro?

De manera paralela, el programa La Corona TV difundió una información similar y aseguró que Tejeiro se encontraría en la misma institución de salud y en pleno trabajo de parto.

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Según este reporte, el equipo médico estaría acompañando a la actriz durante el proceso, mientras que el nacimiento de Gael podría producirse próximamente. Sin embargo, por ahora se desconoce si el bebé ya nació, por lo que se espera una confirmación oficial por parte de Lina Tejeiro o su entorno.

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¿Cómo anunció Lina Tejeiro su embarazo?

El embarazo de Lina Tejeiro ha generado un amplio seguimiento por parte de sus seguidores y de los medios de entretenimiento desde que la propia actriz confirmó la noticia el 30 de abril de 2026.

En aquella ocasión, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, la integrante de Padres e hijos compartió un mensaje sobre esta nueva etapa de su vida: “A veces entiendes todo solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”, afirmó en su momento.

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Desde entonces, Lina Tejeiro viene compartiendo algunos detalles de su embarazo y ha manifestado que asumirá la maternidad como madre soltera, mientras mantiene en reserva la identidad del padre de su hijo.

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Lina Tejeiro reveló el género y nombre de su bebé en redes Foto Instagram Lina Tejeiro

Durante los últimos meses, la actriz también ha mostrado diferentes momentos de la dulce espera, entre ellos la preparación de la habitación de su bebé, que presentó apenas tres días antes de que surgieran los reportes sobre su supuesto ingreso a la clínica.

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A lo largo del embarazo, la actriz ha contado con el acompañamiento de su madre, Vibiana Tejeiro. Por ahora, la actriz no ha entregado información sobre el padre de Gael y tampoco se conoce si ofrecerá nuevos detalles sobre el nacimiento de su hijo.

