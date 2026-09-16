Ella es Melanie Pavola, la modelo vinculada a la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer

La farándula internacional se encuentra conmocionada tras la reciente confirmación de la separación entre J Balvin y Valentina Ferrer . Aunque la pareja envió un comunicado asegurando que la ruptura se dio desde el amor y el respeto por su hijo Río, los usuarios en redes sociales no tardaron en revivir un polémico triángulo amoroso. Todas las miradas apuntan a una creadora de contenido mexicana: ¿Quién es Melanie Pavola y por qué la acusan de fracturar esta relación?

El perfil de Melanie Pavola: De Monterrey al foco internacional

Melanie Pavola es una conocida influencer y modelo mexicana originaria de Monterrey. A sus 35 años, ha construido una sólida base de seguidores en plataformas como Instagram y OnlyFans. Su nombre saltó masivamente a los titulares de entretenimiento luego de exponer una supuesta infidelidad de J Balvin.



La regiomontana publicó fotografías antiguas junto al artista en un camerino, acompañadas de fuertes declaraciones que encendieron los debates digitales. Según Pavola, ella sostuvo un romance secreto con el colombiano, el cual terminó abruptamente por una inesperada confesión.



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De acuerdo con el crudo relato de la influencer, los hechos ocurrieron en Nueva York entre los años 2020 y 2021. Melanie Pavola afirmó que aceptó una invitación del cantante paisa. Sin embargo, la polémica estalló con lo que supuestamente ocurrió después de su encuentro íntimo.

“"Hacemos lo de nosotros, hacemos el amor, y cuando terminamos me dice: 'Tengo a Valentina embarazada y también aquí en Nueva York'. En ese momento, agarré mis cosas y me fui".”

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La modelo insistió en que desconocía por completo que el intérprete de reggaetón mantuviera una relación formal con la modelo argentina Valentina Ferrer , y mucho menos que estuvieran esperando a su hijo Río, quien nació en junio de 2021.

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Tras enterarse de la situación, Pavola aseguró que contactó directamente a Ferrer por mensaje privado para disculparse y aclararle lo sucedido.

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El impacto en la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer

A pesar de que el escándalo inicial explotó semanas atrás, las declaraciones de la mexicana cobraron un segundo aire debido al anuncio oficial del fin del noviazgo entre el cantante y la argentina.

Aunque Ferrer no mencionó explícitamente una traición como la causa de la ruptura, cientos de internautas aseguran que la sombra de los "cuernos" expuestos por Pavola desgastó el vínculo de manera definitiva.

Hasta la fecha, J Balvin ha optado por mantener un estricto silencio mediático frente a las acusaciones de Pavola y los comentarios de desamor que su expareja ha validado en redes sociales. El caso permanece como uno de los escándalos de infidelidad más virales del año.