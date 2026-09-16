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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Hombre descubrió que su novia le era infiel por unos mensajes en el televisor: quedó en video

Hombre descubrió que su novia le era infiel por unos mensajes en el televisor: quedó en video

Un descuido con el celular permitió que el hombre viera las conversaciones de su expareja con otra persona, una situación que generó numerosas reacciones en redes sociales.

Hombre sosteniendo un control remoto frente al televisor donde descubrió los mensajes de infidelidad de su novia, en un video viral.
Una persona sostiene el control remoto de la televisión, medio por el cual un hombre descubrió la infidelidad de su pareja gracias a una notificación sincronizada.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Una noche que había comenzado con un momento íntimo para una pareja terminó en una inesperada confrontación, luego de que un descuido con un teléfono celular dejara al descubierto una conversación privada entre una mujer y otra persona.

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El episodio, que quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales, habría ocurrido en el interior de un apartamento, mientras la pareja veía películas en el televisor. La situación generó numerosas reacciones entre los internautas.

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¿Cómo quedó al descubierto la conversación?

Según lo que se observa en el video difundido en redes sociales, todo comenzó cuando la joven empezó a recoger sus pertenencias después de anunciarle a su pareja que se marcharía del lugar.

Ante las preguntas de su acompañante, la mujer explicó que necesitaba trasladarse hasta un centro comercial para ayudar a una conocida. Sin embargo, la transmisión de pantalla de su teléfono celular hacia el televisor continuaba activa.

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Mientras la mujer se preparaba para salir, el televisor siguió mostrando en tiempo real el contenido que era enviado desde su dispositivo. En ese momento apareció una conversación de mensajería con un contacto registrado como “Doc Mathew”.

En los mensajes, el contacto le proponía encontrarse con ella esa misma noche y ambos acordaban un punto de encuentro cerca del inmueble, según se aprecia en el registro.

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¿Cómo reaccionó el hombre al ver los mensajes?

Al percatarse de la conversación, el hombre cuestionó a su pareja sobre el motivo de su salida y confrontó la explicación que ella le había dado previamente.

Durante el reclamo, también hizo referencia a unas supuestas “citas médicas” a las que la mujer habría asistido de manera reiterada durante los meses anteriores.

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Ante la exposición de la conversación en la pantalla, la joven intentó cubrir el televisor con sus manos. En el video se observa a la mujer entre lágrimas mientras trataba de explicar lo ocurrido y le pedía perdón a su pareja.

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La difusión del video generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su apoyo a la mujer ante las disculpas que había presentado, mientras que otros respaldaron la reacción del hombre al descubrir la conversación.

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Más allá de lo ocurrido en este caso particular, algunos especialistas en relaciones interpersonales señalan que determinados cambios de comportamiento pueden generar inquietudes dentro de una pareja.

Entre ellos se menciona el cuidado excesivo del teléfono celular, como establecer nuevas contraseñas, ocultar la pantalla o alejarse para responder mensajes.

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