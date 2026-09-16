Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
NÓMINADOS LATIN GRAMMY 2026
ESTO TE PAGARÍA COLPENSIONES
¿SE APROXIMA GRAN SISMO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Influencer atropelló y causó la muerte de una mamá y su hijita: “Manejé mal”

Influencer atropelló y causó la muerte de una mamá y su hijita: “Manejé mal”

El joven fue declarado culpable por la muerte de la madre y su hija, mientras las autoridades señalaron que ambas mujeres se encontraban de vacaciones.

Fotografía del influencer involucrado y el vehículo destrozado tras el accidente donde murieron una madre y su hija.
El influencer implicado en el trágico accidente que cobró la vida de una madre y su hijita, acompañado de la imagen del vehículo siniestrado.
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Las autoridades de Argentina condenaron a 16 años de prisión al tiktoker Agustín López Gagliasso, de 22 años, luego de que un tribunal lo declarara culpable por la muerte de una mujer y su hija en un accidente de tránsito.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El hecho ocurrió en enero de 2025, cuando el automóvil conducido por el joven embistió a Tania Gandolfi, de 41 años, y a su hija Agustina García, de 17 años. Ambas se encontraban de vacaciones en la zona cuando fueron atropelladas.

Últimas noticias

Imágenes del helicóptero en llamas donde murió Eliana Moreno durante su reportaje en vivo
Internacional

Imágenes del helicóptero en llamas donde murió Eliana Moreno durante su reportaje en vivo

Eliana Moreno: cómo murió la periodista de Telemundo que cubría un accidente en helicóptero
Internacional

Querida periodista murió mientras cubría un accidente EN VIVO: el helicóptero se desplomó

Puedes leer: Imágenes del helicóptero en llamas donde murió Eliana Moreno durante su reportaje en vivo

¿Cómo ocurrió el accidente de Agustín López Gagliasso?

Según la reconstrucción judicial, Agustín López Gagliasso conducía un Peugeot 206 gris a más de 120 kilómetros por hora por una zona céntrica con circulación de peatones. Asimismo, se estableció que el joven se encontraba persiguiendo una motocicleta con la que había tenido un enfrentamiento previamente.

Te puede interesar

Antiguo refrigerador abierto en una vivienda, elemento clave en la investigación por el hallazgo sin vida de cuatro mujeres.
Internacional

Encuentran sin vida a cuatro mujeres en su casa; el refrigerador sería clave en el caso

Encuentran cuerpo envuelto en sábanas junto a extraño mensaje
Internacional

Encuentran cuerpo envuelto en sábanas junto a extraño mensaje: "Por coger..."

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Las pericias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinaron que el conductor tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, las investigaciones establecieron que no accionó los frenos antes de perder el control del vehículo y colisionar contra las víctimas.

Publicidad

Agustín López Gagliasso mirando fijamente
Agustín López Gagliasso fue el tiktoker que atropelló a una familia
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo fue el juicio contra Agustín López Gagliasso?

Publicidad

El juicio comenzó el 7 de septiembre e incluyó varios testimonios considerados relevantes para el desarrollo de la causa. Entre ellos estuvo el de Giovanna R., una joven de 20 años que viajaba como acompañante en el automóvil.

Puedes leer: Familia es encontrada sin vida en su casa: todos dormían juntos en la misma cama

Ante los jueces, la testigo afirmó que le pidió en reiteradas ocasiones al conductor que redujera la velocidad y le advirtió sobre el peligro. Sin embargo, según su declaración, el acusado continuó con la persecución sin atender sus llamados.

Te puede interesar

Vista panorámica del horizonte de Manhattan en Nueva York donde las Torres Gemelas del World Trade Center
Internacional

Él es el colombiano que sobrevivió al 11 de septiembre por llegar tarde al trabajo

Fotografía del instructor de gimnasio y fisicoculturista Ángel Rodríguez Mora posando y mostrando bíceps
Internacional

Instructor de fitness grabó video con mensaje antes de acabar con sus papás

Por su parte, Agustín López Gagliasso hizo uso de la palabra durante el juicio para reconocer los errores cometidos al conducir. El joven pidió disculpas a los familiares de Gandolfi y García, admitió que circulaba a una velocidad inadecuada y sostuvo que no pudo evitar el impacto una vez que perdió el control del vehículo.

La defensa solicitó que el caso fuera considerado como un homicidio culposo, al argumentar que la pérdida de control del automóvil había sido involuntaria. Sin embargo, el tribunal, integrado por tres magistrados, desestimó esta postura.

Publicidad

La condena que pagará el creador de contenido

Los jueces determinaron que el hecho constituyó un homicidio simple con dolo eventual, al considerar que el conductor podía prever la posibilidad de causar muertes debido a la velocidad a la que circulaba y a las condiciones del tránsito.

Publicidad

Tras la lectura del fallo, la fiscal Valeria Piazza informó que los fundamentos completos de la decisión judicial serán dados a conocer dentro de un plazo de diez días.

De esta manera, Agustín López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión efectiva por su responsabilidad en la muerte de Tania Gandolfi y Agustina García.

Relacionados

Accidentes de tránsito

Argentina