Influencer atropelló y causó la muerte de una mamá y su hijita: “Manejé mal”

Las autoridades de Argentina condenaron a 16 años de prisión al tiktoker Agustín López Gagliasso, de 22 años, luego de que un tribunal lo declarara culpable por la muerte de una mujer y su hija en un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en enero de 2025, cuando el automóvil conducido por el joven embistió a Tania Gandolfi, de 41 años, y a su hija Agustina García, de 17 años. Ambas se encontraban de vacaciones en la zona cuando fueron atropelladas.

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¿Cómo ocurrió el accidente de Agustín López Gagliasso?

Según la reconstrucción judicial, Agustín López Gagliasso conducía un Peugeot 206 gris a más de 120 kilómetros por hora por una zona céntrica con circulación de peatones. Asimismo, se estableció que el joven se encontraba persiguiendo una motocicleta con la que había tenido un enfrentamiento previamente.

Las pericias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinaron que el conductor tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, las investigaciones establecieron que no accionó los frenos antes de perder el control del vehículo y colisionar contra las víctimas.

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Agustín López Gagliasso fue el tiktoker que atropelló a una familia Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo fue el juicio contra Agustín López Gagliasso?

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El juicio comenzó el 7 de septiembre e incluyó varios testimonios considerados relevantes para el desarrollo de la causa. Entre ellos estuvo el de Giovanna R., una joven de 20 años que viajaba como acompañante en el automóvil.

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Ante los jueces, la testigo afirmó que le pidió en reiteradas ocasiones al conductor que redujera la velocidad y le advirtió sobre el peligro. Sin embargo, según su declaración, el acusado continuó con la persecución sin atender sus llamados.

Por su parte, Agustín López Gagliasso hizo uso de la palabra durante el juicio para reconocer los errores cometidos al conducir. El joven pidió disculpas a los familiares de Gandolfi y García, admitió que circulaba a una velocidad inadecuada y sostuvo que no pudo evitar el impacto una vez que perdió el control del vehículo.

La defensa solicitó que el caso fuera considerado como un homicidio culposo, al argumentar que la pérdida de control del automóvil había sido involuntaria. Sin embargo, el tribunal, integrado por tres magistrados, desestimó esta postura.

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La condena que pagará el creador de contenido

Los jueces determinaron que el hecho constituyó un homicidio simple con dolo eventual, al considerar que el conductor podía prever la posibilidad de causar muertes debido a la velocidad a la que circulaba y a las condiciones del tránsito.

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Tras la lectura del fallo, la fiscal Valeria Piazza informó que los fundamentos completos de la decisión judicial serán dados a conocer dentro de un plazo de diez días.

De esta manera, Agustín López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión efectiva por su responsabilidad en la muerte de Tania Gandolfi y Agustina García.

