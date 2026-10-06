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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Dany Hoyos revela la inesperada época en que fue árbitro junto a reconocido cantante

Dany Hoyos revela la inesperada época en que fue árbitro junto a reconocido cantante

En una entrevista en El Klub de La Kalle, el comediante reveló cómo fueron sus inicios como árbitro de fútbol junto a su amigo y contó una curiosa anécdota de aquella época.

Dany Hoyos habla en el micrófono de La Kalle sobre su época como árbitro de fútbol con cancha de fondo.
El comediante Dany Hoyos compartió en 'El Klub' de La Kalle anécdotas inéditas de cuando trabajó como árbitro de fútbol
Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de El Klub de La Kalle y elbellanita.com
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Dany Hoyos, conocido en el mundo del entretenimiento como Suso el Paspi, sorprendió al recordar en una divertida charla en el Klub de La Kalle una faceta poco conocida de su juventud: durante su adolescencia fue árbitro de fútbol en diferentes barrios de Antioquia.

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Cuando apenas tenía 16 años, el humorista ingresó a la liga para formarse en el juzgamiento deportivo. En ese momento, su camino estaba lejos de los escenarios y las cámaras, pues buscaba aprender a dirigir los intensos partidos que se disputaban en las canchas de los barrios.

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En esa etapa estuvo acompañado por su amigo el cantante Joaquín Guillér, con quien realizó el curso de arbitraje. Los dos compartieron durante varios años esta experiencia, recorriendo distintos sectores de Antioquia y enfrentándose a partidos donde la presión de jugadores y aficionados hacía parte del espectáculo: " Él era de la liga, estudiamos arbitraje los dos juntos. Fuimos árbitros mucho tiempo"

Sin embargo, aunque ambos recibieron la misma formación, tenían formas muy diferentes de asumir el papel de árbitros. Mientras Joaquín era estricto con las decisiones y aplicaba el reglamento sin importar las reacciones, él prefería mantener un perfil más tranquilo para evitar discusiones.

Puedes leer: Emotiva confesión de Dany Hoyos sobre su abuela y el verdadero origen de 'Suso el Paspi'

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El propio humorista recordó la fama que tenía su compañero y contó una de las situaciones que le causaba gracia: “A él lo sacaron en tanqueta de varios pueblos porque él era un árbitro de los que echaba todo el mundo. No copiaba”.

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¿Qué pasó cuando Dany Hoyos pitó en el barrio Goretti?

Entre todas las historias de aquella época, Dany Hoyos recordó un partido que tuvo que dirigir en el barrio Goretti, en Bello, Antioquia. La presión de los aficionados comenzó desde antes de que iniciara el compromiso, dejando claro que esperaban una decisión favorable para el equipo local.

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Reveló como desde la tribuna comenzaron a darle instrucciones sobre el resultado que esperaban. “Los marihuaneros me decían: Oye juez, ey juez, gana Goretti”.

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Ante la situación, el entonces joven decidió no complicarse durante el encuentro y siguió una estrategia completamente distinta a la de su amigo Joaquín. El mismo reconoció con humor cómo asumía esos compromisos: “Yo sí era un árbitro muy acomodado”.

Aquella estrategia apareció durante el partido en Goretti. “Ya ganó Goretti. Claro, goleó”, recordó el comediante entre risas, al explicar cómo decidió evitarse problemas durante el encuentro. Para él, la prioridad era salir tranquilo de la cancha y no convertir una jugada en una situación mayor.

La historia tuvo otro momento particular cuando él recordó una jugada en la que estuvo cerca de reaccionar ante la tensión del partido. “En una jugada casi voy al cabezazo... María que me voy a poner yo a calentarme yo solo por allá”.

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La diferencia entre ambos amigos también quedó reflejada en la manera de enfrentar las decisiones dentro del campo. Mientras Joaquín no cedía ante las presiones, Dany prefería mantener la calma y terminar los partidos sin entrar en discusiones con jugadores o aficionados.

Mira la entrevista completa aquí:

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