Alina Lozano volvió a sorprender a sus seguidores, esta vez después de compartir un video dirigido a Lorna Cepeda, actriz recordada por su papel de Patricia Fernández en ‘Yo soy Betty, la fea’.

En un principio, el mensaje parecía tener un tono de confrontación por un supuesto conflicto entre ambas. Sin embargo, la verdadera razón detrás de sus palabras provocó diversas reacciones entre los seguidores de las actrices en redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje de Alina Lozano a Lorna Cepeda?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una grabación realizada desde su carro, en la que se dirigió directamente a Lorna Cepeda.

El inicio de la publicación captó de inmediato la atención del público, pues Alina expresó su supuesta indignación por una conducta que, según sus palabras, la actriz habría tenido con ella durante varios años.

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Además, Lozano manifestó que quería que todo el país conociera lo que venía sucediendo en su relación de amistad. Por esta razón, acompañó su publicación con el siguiente mensaje: “¡Lo que me hace Lorna todos los años, que lo sepa Colombia y Latinoamérica!”.

¿Cuál fue el verdadero motivo del mensaje de Alina Lozano a Lorna Cepeda?

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Pese al tono de sus primeras palabras, fue la propia Alina Lozano quien se encargó de aclarar la situación. La actriz explicó que el motivo del video era celebrar el cumpleaños de Lorna Cepeda, aunque aprovechó la ocasión para hacerle un particular reclamo.

“Nunca me avisa cuándo es su cumpleaños”, expresó Alina en tono humorístico, dejando claro que su molestia se debía a que, según ella, su amiga nunca le informa con anticipación la fecha de su celebración.

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Fiel a su estilo, Lozano continuó con su reclamo: “Eso no es de una amiga, Lorna. Respéteme, que yo soy un poquita mayorcita, así que a mí me tiene que avisar y con suficiente tiempo”, mencionó la actriz.

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Asimismo, justificó la publicación del video asegurando que decidió hacer pública la situación para evitar que un olvido similar vuelva a repetirse en futuras ocasiones.

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¿Ya reaccionó Lorna Cepeda al mensaje de Alina Lozano?

Hasta el momento de publicación de esta información, Lorna Cepeda no se había pronunciado sobre el mensaje de Alina Lozano. No obstante, los seguidores de ambas actrices esperan que pueda reaccionar a la particular publicación.

Por su parte, los admiradores de las dos figuras aprovecharon el espacio de comentarios para enviarle cálidos mensajes de felicitación a Lorna Cepeda por su cumpleaños, que, según la información compartida, es el 18 de noviembre.

Cabe mencionar que Lorna Cepeda también fue noticia por sus declaraciones en el programa ‘La Red’, donde contó que recibió un diagnóstico de cáncer de piel. Según relató, gracias a su fe y a la rapidez con la que actuó, logró superar esta enfermedad.