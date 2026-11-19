Dayana Jaimes, ex del fallecido Martín Elías, habló sobre su situación sentimental durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde uno de sus seguidores quiso saber si actualmente tiene pareja. Sin rodeos, la comunicadora respondió: "Hasta cuando Dios lo decida", dejando claro que, por ahora, disfruta de su soltería.

También explicó que no tiene afán por comenzar una nueva relación ni siente la necesidad de estar acompañada para cumplir con las expectativas de los demás: "Hoy estoy en una etapa de mi vida en la que elijo priorizarme. No siento la necesidad de estar al lado de un hombre solo para decir 'estoy con alguien'".

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Asimismo, cuestionó la falta de responsabilidad emocional de algunos hombres en la actualidad; explicó que prefiere mantener su tranquilidad antes que aguantar situaciones desagradables o humillaciones únicamente por evitar la soledad en su vida cotidiana.



¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre volver a enamorarse?

Frente a las preguntas sobre su futuro sentimental, Dayana Jaimes dejó claro que no tiene afán de iniciar una nueva relación y que, por ahora, prefiere disfrutar de su soltería, dedicarse a su bienestar y compartir tiempo con su hija.

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La comunicadora tampoco está dispuesta a involucrarse con alguien que le quite la tranquilidad; expresó que "Hay mujeres que tienen pareja y, aun así, se sienten solas. Yo no quiero acostumbrarme a las humillaciones, ni a los malos tratos por miedo a estar sola".

Esta no es la primera vez que la viuda de Martín habla sobre sus sentimientos, pues en otras ocasiones también compartió algunos de los recuerdos que conserva del cantante, quien falleció en el año 2017.

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En una ocasión, Dayana mostró una camisa de Martín Elías que conserva sin lavar porque todavía guarda su perfume: "Esta camisa me acompañó durante muchos meses...", contó. Incluso se la puso a su hija Paula para dormir y aseguró que esos pequeños recuerdos también pueden reconfortar durante el duelo.

Recientemente recordó a su esposo al pronunciarse sobre el accidente de Kbeto Zuleta. Esta lamentable e inesperada noticia la llevó a hablar de los riesgos que enfrentan los artistas durante sus constantes viajes por carretera y de la importancia de valorar cada momento.

¿Cómo afrontó Dayana Jaimes la pérdida de Martín Elías?

Martín Elías falleció el 14 de abril de 2017, a los 26 años, luego de un accidente automovilístico en la vía San Onofre-Lorica, en Córdoba. Tras su partida, La comunicadora asumió la crianza de su hija Paula y comenzó un proceso personal para afrontar la pérdida de su esposo.

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Durante los primeros meses, reconoció que atravesó momentos difíciles, marcados por un profundo vacío emocional, insomnio, ansiedad y episodios de pánico. Según varios medios de comunicación, recibió medicación durante nueve meses para tratar los síntomas que experimentaba.

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En medio de ese proceso, su hija Paula se convirtió en uno de sus principales motivos para seguir adelante. También recurrió a sesiones de psicología para aprender a manejar las secuelas emocionales que le dejó el accidente y contó que desarrolló temor a viajar en avión.

Con el paso de los años, la empresaria aprendió a afrontar la ausencia del cantante y, en sus entrevistas más recientes, explicó que prefiere vivir un día a la vez. Sobre su situación sentimental, dejó claro que no tiene afán de comenzar una nueva relación y que continuará disfrutando de su soltería hasta que Dios lo decida.

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