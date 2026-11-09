Shakira rompe el silencio tras recientes quebrantos de salud de su papá, William Mebarak

Shakira se dirigió a sus millones de seguidores para agradecerles por los mensajes de apoyo y las muestras de cariño que recibió durante una semana especialmente difícil para su familia.

El mensaje de la artista despertó interés por la situación médica de su padre, William Mebarak, de 95 años. El escritor enfrentó varios problemas de salud en los últimos años, entre ellos una isquemia, hidrocefalia y un cuadro de neumonía.

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En fechas recientes, la presencia de la cantante en Barranquilla encendió las alarmas de sus fans tras ser vista junto a su padre. Un video difundido en varias redes sociales mostró a la compositora animando a su progenitor mientras realizaban juntos ejercicios físicos.



¿Qué dijo Shakira?

Shakira utilizó sus redes oficiales para dirigirse al público con un breve mensaje: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”.

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El mensaje de la barranquillera despertó numerosas muestras de respaldo entre sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo durante este momento familiar. Sin embargo, la artista no ofreció detalles sobre la evolución médica de su padre y, hasta ahora, sus familiares mantienen discreción sobre su estado de salud.

Shakira compartió un mensaje de agradecimiento tras las muestras de cariño hacia su familia por la salud de su papá, William Mebarak Captura tomada de @Shakira

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¿Cuál es la historia médica de William Mebarak?

El padre de la cantante, William Mebarak Chadid, cuenta con un historial médico complejo que requiere atención especializada. En 2022, enfrentó una caída que afectó su estado neurológico y, posteriormente, atravesó dos episodios de COVID-19 y un cuadro de neumonía.

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En 2023, el escritor fue intervenido en Cartagena para implantarle una válvula cerebral debido a una hidrocefalia. Más adelante, en mayo de 2026, sufrió una isquemia que obligó a su ingreso de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos durante un día.

Pese a estos antecedentes, varios medios de comunicación reportaron que William permanece en recuperación en su hogar en Colombia. Durante su estadía en Barranquilla, Shakira dedicó tiempo a acompañarlo en sus terapias físicas y desplazamientos.

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¿Cómo acompaña Shakira a su padre William Mebarak durante sus terapias?

La artista compartió un momento familiar en el que se le vio pendiente del cuidado de su padre. En la grabación, Shakira acompaña de cerca a William Mebarak mientras realiza ejercicios para fortalecer sus piernas.

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En el video, la barranquillera lo anima durante la actividad física, celebra cada uno de sus esfuerzos e incluso le da un beso en los pies. También aparece caminando a su lado mientras él se desplaza con ayuda de una silla de ruedas.

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