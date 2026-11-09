Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RUTINA NICOLÁS MADURO
SÍNTOMAS SILENCIOSOS CÁNCER DE COLÓN
CAMBIO ESTÉTICO MAFE WALKER

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Shakira rompe el silencio tras recientes quebrantos de salud de su papá, William Mebarak

Shakira rompe el silencio tras recientes quebrantos de salud de su papá, William Mebarak

Por medio de sus redes sociales, la artista se pronunció en medio de la preocupación por la salud de su padre, despertando nuevas reacciones entre sus seguidores.

Shakira rompe el silencio sobre la salud de su papá William Mebarak en redes sociales
Imagen de referencia. Shakira se pronunció en sus redes sociales ante la preocupación por los quebrantos de salud de su padre, William Mebarak
Foto: @shakira
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Shakira se dirigió a sus millones de seguidores para agradecerles por los mensajes de apoyo y las muestras de cariño que recibió durante una semana especialmente difícil para su familia.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

El mensaje de la artista despertó interés por la situación médica de su padre, William Mebarak, de 95 años. El escritor enfrentó varios problemas de salud en los últimos años, entre ellos una isquemia, hidrocefalia y un cuadro de neumonía.

Publicidad

Últimas noticias

Shakira y su padre
Farándula

El emotivo video de Shakira ayudando a su papá con sus ejercicios en Barranquilla

Fotografía de la modelo y presentadora Laura Tobón junto a su esposo Álvaro Rodríguez
Farándula

Laura Tobón sorprendió al hablar de su matrimonio con Álvaro Rodríguez: “No puedo con él”

En fechas recientes, la presencia de la cantante en Barranquilla encendió las alarmas de sus fans tras ser vista junto a su padre. Un video difundido en varias redes sociales mostró a la compositora animando a su progenitor mientras realizaban juntos ejercicios físicos.

¿Qué dijo Shakira?

Shakira utilizó sus redes oficiales para dirigirse al público con un breve mensaje: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”.

Puedes leer: Otra pérdida para Kbeto Zuleta: falleció uno de sus coristas tras el accidente del bus

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

El mensaje de la barranquillera despertó numerosas muestras de respaldo entre sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo durante este momento familiar. Sin embargo, la artista no ofreció detalles sobre la evolución médica de su padre y, hasta ahora, sus familiares mantienen discreción sobre su estado de salud.

Captura de un mensaje de texto publicado en redes sociales por Shakira, donde agradece las muestras de apoyo por la salud de su padre.
Shakira compartió un mensaje de agradecimiento tras las muestras de cariño hacia su familia por la salud de su papá, William Mebarak
Captura tomada de @Shakira

Publicidad

¿Cuál es la historia médica de William Mebarak?

El padre de la cantante, William Mebarak Chadid, cuenta con un historial médico complejo que requiere atención especializada. En 2022, enfrentó una caída que afectó su estado neurológico y, posteriormente, atravesó dos episodios de COVID-19 y un cuadro de neumonía.

Publicidad

En 2023, el escritor fue intervenido en Cartagena para implantarle una válvula cerebral debido a una hidrocefalia. Más adelante, en mayo de 2026, sufrió una isquemia que obligó a su ingreso de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos durante un día.

Pese a estos antecedentes, varios medios de comunicación reportaron que William permanece en recuperación en su hogar en Colombia. Durante su estadía en Barranquilla, Shakira dedicó tiempo a acompañarlo en sus terapias físicas y desplazamientos.

Puedes leer: Kbeto Zuleta reaparece en redes sociales días después del accidente de bus: “A toda Colombia”

Te puede interesar

Reencuentro de Shakira y Piqué en el juzgado: por qué revisan el convenio de Milan y Sasha
Farándula

Shakira y Piqué, cara a cara: Sale a la luz la incómoda razón de su reencuentro

Fotografía combinada de Ben Affleck y Shakira frente a los rumores sobre si son pareja
Farándula

¿Ben Affleck y Shakira son pareja? El actor habló sin filtros sobre el tema

Publicidad

¿Cómo acompaña Shakira a su padre William Mebarak durante sus terapias?

La artista compartió un momento familiar en el que se le vio pendiente del cuidado de su padre. En la grabación, Shakira acompaña de cerca a William Mebarak mientras realiza ejercicios para fortalecer sus piernas.

Publicidad

En el video, la barranquillera lo anima durante la actividad física, celebra cada uno de sus esfuerzos e incluso le da un beso en los pies. También aparece caminando a su lado mientras él se desplaza con ayuda de una silla de ruedas.

Video que puedes ver: Shakira sorprendió a Chocó con visita y millonaria ayuda

Relacionados

Shakira

Chismes de famosos

Farándula