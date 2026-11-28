Si estás pensando en los nombres que eligen los padres en el país o simplemente sientes curiosidad por ver hasta dónde llega la creatividad familiar, los datos oficiales del registro civil en Colombia durante 2026 te van a sorprender.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló el listado de los nombres poco habituales inscritos con corte a octubre de 2026, dejando en evidencia que muchas familias están dispuestas a romper por completo con los esquemas tradicionales.

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Al analizar las inscripciones, se observan dos caminos claramente definidos: por un lado, quienes buscan opciones verdaderamente extravagantes e inspiradas en personajes de ficción o figuras internacionales; por el otro, quienes prefieren mantener nombres clásicos que llevan décadas de vigencia en la sociedad colombiana.



¿Cuáles son los nombres más raros y extraños registrados en Colombia en 2026?

Dentro de los hallazgos presentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, destacan elecciones individuales y compuestas que llaman la atención por su singularidad y sonoridad.



En el grupo de nombres simples o cortos poco habituales aparecen registros como Noah Gokú, Fran Genio, Avnitanay y Kunkwa.

Asimismo, la entidad incluyó en su informe de nombres menos frecuentes alternativas como Bunkuaneiwia, Chuyi, Ageo, Aoki, Moon, Eowyn, Melquicedec, Neponuceno y Kwaringumu.

La creatividad de los padres colombianos también quedó marcada en combinaciones compuestas extensas que integran elementos de múltiples culturas. Entre las inscripciones más complejas figuran:

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Noah Khaled Mohammed Hisham Ahmed

Ada Akilnzinga Nehanda Adjua Nandipha Azania

Avnitanay Elizabeth Margaret Uki Joyce Prarthana

A esta lista se suman otras combinaciones poco comunes como Soul Iiwa, Driasni Mia, Björn Orion, Wandan Wan y Woy Fanron.

Por otra parte, la cultura popular, el deporte y el entretenimiento mundial han dejado una huella directa en los libros del registro civil.

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En 2026 se reportaron registros de bebés cuyos nombres coinciden con personajes de ficción o celebridades reconocidas, como Matt Damon, Diogo Jota, Neymar Jr., Mary Jane (reconocida por su vínculo con las historias de Spider-Man), João Pedro y Emma Grace.

¿Cuáles son los nombres más populares elegidos en Colombia en 2026?

A pesar del impacto mediático que generan las opciones extravagantes, la Registraduría aclara que las elecciones más exóticas no representan la tendencia mayoritaria del país.

Según datos del portal especializado BabyCenter, la tradición y las costumbres siguen teniendo un peso considerable en las preferencias de los padres.

Durante 2026, María ocupó el primer lugar entre los nombres femeninos más elegidos en Colombia. El listado de los más populares para niñas se completa con opciones como:

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Emma, Antonella, Victoria, Isabella, Luciana, Emily, Gabriela, Ana y Celeste.

En el caso de los niños, Juan se consolidó como el nombre preferido por las familias colombianas. Seguido de Juan, las posiciones principales las ocupan:

Emiliano, Noah, Liam, Thiago, Emmanuel, Salvador, Samuel, Eithan y Gabriel.

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BabyCenter relaciona estas elecciones mayoritarias con el regreso de nombres clásicos de origen hispano y con una notable influencia de nombres de origen italiano. Además, estos registros conviven con nombres tradicionales que llevan varias décadas entre los favoritos históricos en Colombia, tales como José, Carlos, Diego, Luz y Alejandra.

¿Cómo cambian los nombres según la región de Colombia?

Las preferencias a la hora de nombrar a los recién nacidos varían de manera marcada dependiendo de la zona geográfica del territorio colombiano:

Bogotá y Altiplano Cundiboyacense: Para las niñas predominan nombres como Emma, Zoé, Lía, Mía y Alma, mientras que para los niños destacan Gael, Lucca y Enzo.

Antioquia y Eje Cafetero: Sobresalen opciones como Antonia y Guadalupe para niñas, y Jerónimo y Salvador para niños.

Región Caribe: Se inclina por nombres como Anthonella y Alahia en el caso de las niñas, y Eithan junto a Mathías para los niños.

Valle del Cauca y Pacífico: Se repiten con frecuencia Salomé y Valentina entre las niñas, acompañadas por Derek y Liam entre los varones.

En definitiva, las estadísticas oficiales del registro civil en 2026 confirman un panorama diverso en Colombia, donde convive el arraigo por los nombres tradicionales con la búsqueda de identidad a través de combinaciones únicas e inusuales.