WhatsApp sorprendió a sus usuarios con una nueva función que permite añadir voz y audio a los stickers. La herramienta comenzó a distribuirse de manera paulatina desde el 24 de noviembre de 2026 y busca generar nuevas formas de interacción en los chats individuales y grupales.

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¿Cómo hacer stickers con sonido en WhatsApp?

El procedimiento para crear stickers con sonido en WhatsApp es sencillo. Los usuarios pueden seguir estos pasos para diseñar y compartir sus propias creaciones:



Accede a un chat: abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación individual o grupal. Abre el menú de stickers: despliega el teclado y selecciona la sección destinada a los stickers. Elige una imagen: pulsa la opción para crear un nuevo sticker y selecciona una fotografía de la galería. Habilita el panel de sonido: dentro de las herramientas de edición, busca y pulsa el ícono representado con ondas de sonido. Incorpora el audio: realiza una grabación de voz directamente con el micrófono del celular o selecciona un archivo de audio guardado en el dispositivo. Ajusta y recorta: utiliza la barra de edición para elegir el fragmento de sonido que deseas incorporar. Guarda y comparte: finaliza la creación y envíala a la conversación. El sticker mostrará el símbolo de un altavoz para identificar que tiene sonido.



¿Todos los usuarios pueden tener stickers con sonido en WhatsApp?

La nueva herramienta establece algunos límites relacionados con la duración del audio y los archivos que se pueden utilizar:

Imágenes fijas: los stickers creados a partir de fotografías o gráficos estáticos admiten sonidos de hasta 10 segundos.

los stickers creados a partir de fotografías o gráficos estáticos admiten sonidos de hasta 10 segundos. Archivos de video: cuando el sticker se crea a partir de un video, la duración del audio se reduce a un máximo de 5 segundos.

cuando el sticker se crea a partir de un video, la duración del audio se reduce a un máximo de 5 segundos. Origen del sonido: la función permite utilizar grabaciones realizadas directamente desde el celular o archivos de audio almacenados en el dispositivo. No admite incorporar directamente canciones o sonidos provenientes de plataformas de streaming.

Aunque el despliegue de esta actualización comenzó el 24 de noviembre de 2026, la función se está habilitando progresivamente en las diferentes cuentas. Por esta razón, es posible que algunos usuarios todavía no tengan acceso a ella.

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Se recomienda mantener WhatsApp actualizado a su versión más reciente y comprobar periódicamente si la herramienta ya se encuentra disponible.

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Otra forma de tener stickers con sonido

Por otro lado, quienes desean obtener estos stickers pueden buscar paquetes compartidos por otros usuarios en redes sociales, así como en grupos dedicados a difundir colecciones de adhesivos con sonido. Para encontrarlos, basta con utilizar términos como 'stickers con audio» o 'stickers con sonido para WhatsApp'. Sin embargo, es importante verificar la procedencia de los archivos y evitar descargarlos desde sitios desconocidos.