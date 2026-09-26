¿WhatsApp sin espacio? El truco para liberar almacenamiento sin perder lo importante

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad debido a su facilidad de acceso y a las múltiples funciones que ofrece. Sin embargo, la acumulación constante de archivos multimedia puede ocupar gran parte del almacenamiento del teléfono y afectar el rendimiento general de la aplicación y del dispositivo.

Cuando el espacio disponible en el celular alcanza niveles muy bajos, WhatsApp puede advertir sobre posibles problemas de funcionamiento y solicitar al usuario que libere almacenamiento para continuar utilizando el servicio con normalidad.

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Ante esta situación, existen diferentes alternativas para organizar los archivos y recuperar espacio sin poner en riesgo la información importante.



¿Cómo optimizar el uso de WhatsApp?

Antes de eliminar cualquier archivo o conversación, es fundamental tomar medidas de prevención para proteger la información relevante. WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad de los chats en la cuenta de Google antes de eliminar fotos, videos o documentos almacenados en el teléfono.

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Esta medida permite mantener el historial de conversaciones respaldado ante posibles eliminaciones accidentales.

El truco para liberar almacenamiento en WhatsApp

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Para liberar espacio de manera selectiva sin eliminar conversaciones completas, WhatsApp cuenta con una función que permite seleccionar y borrar determinados tipos de contenido multimedia dentro de cada chat.

El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Ingresar al chat que se desea limpiar y tocar el menú de opciones. Seleccionar la opción Más y luego pulsar Vaciar chat. Elegir Borrar contenido multimedia. Marcar o desmarcar las categorías que se desean eliminar, como fotos, videos y GIF, stickers, documentos o archivos de audio. Configurar la opción para incluir o excluir los mensajes destacados, según las necesidades del usuario. Confirmar la operación pulsando nuevamente Borrar contenido multimedia.



Un aspecto importante de este procedimiento es que la función de vaciar el chat no elimina la conversación ni retira al usuario de los grupos. El chat seguirá apareciendo en la pestaña correspondiente.

¿Qué pasa con los archivos eliminados?

Antes de confirmar la limpieza, es importante tener en cuenta que la eliminación de contenido multimedia puede ser permanente. Los archivos borrados mediante este procedimiento podrían dejar de estar disponibles para su descarga desde el chat de origen.

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Además, la eliminación solo se aplica para la persona que realiza la acción. Los demás integrantes de la conversación podrán continuar viendo los archivos en sus propios dispositivos. Por otro lado, WhatsApp advierte que algunos archivos eliminados podrían permanecer en el almacenamiento del teléfono si existen copias duplicadas en otras carpetas o directorios.

Por esta razón, para recuperar realmente espacio en el dispositivo, puede ser necesario revisar y eliminar las copias adicionales almacenadas localmente.

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¿Por qué WhatsApp muestra un espacio de almacenamiento diferente?

Es habitual encontrar diferencias entre el espacio de almacenamiento que muestra WhatsApp y el que reporta el sistema operativo del teléfono, especialmente en dispositivos Android.

Esta variación puede deberse a las diferentes metodologías utilizadas para calcular el almacenamiento. Además, WhatsApp señala que contar con suficiente espacio disponible en el dispositivo es importante para garantizar el funcionamiento adecuado de la aplicación.