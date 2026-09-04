Silenciosa estafa de WhatsApp que NO requiere clics; suplanta tu identidad desde un iPhone

Imagine despertarte una mañana y descubrir que tus padres o tu pareja han recibido mensajes tuyos suplicando transferencias de dinero urgentes.

El susto es mayúsculo, pero lo peor llega cuando abres tu WhatsApp y compruebas que no hay rastro de esas conversaciones en tu pantalla.

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Esta preocupante situación, que se está propagando rápidamente por España, es el resultado de un sofisticado fraude dirigido a usuarios con un iPhone desactualizado.



La técnica, bautizada como ataque "zero-click", representa un salto peligroso en comparación con los timos tradicionales.

Aquí no necesitas cometer el error de pinchar en un enlace sospechoso, escanear códigos QR extraños o descargar archivos desconocidos.

Los atacantes explotan fallos del sistema para tomar el control de tu cuenta sin que realices ninguna acción, tomándote por sorpresa.

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El fraude es especialmente dañino porque el dinero no lo solicita un extraño, sino un ser querido desde su propio perfil de confianza.

Casos como el de Vivianne, una joven de 20 años a cuyos padres les exigieron un pago urgente de 988 euros en su nombre, evidencian el gran impacto que está teniendo esta campaña delictiva en la población.

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¿Cómo logran los ciberdelincuentes hackear WhatsApp sin que te des cuenta?

La puerta de entrada para los atacantes es la falta de mantenimiento de tu dispositivo. Este timo explota específicamente una vulnerabilidad de iOS (el sistema operativo de los iPhone) en versiones anteriores a la 16.7.12.

Si posees un modelo antiguo de Apple o mantienes la memoria de almacenamiento tan llena de fotos que has ido posponiendo las actualizaciones del sistema, estás expuesto al ataque.

El origen de este patrón delictivo fue detectado inicialmente en Italia durante el mes de mayo, donde se identificaron intrusiones en dispositivos con varias versiones de iOS 16.

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Investigaciones forenses coordinadas por el Incibe señalan que los delincuentes realizan una explotación en cadena de dos vulnerabilidades (una en el sistema operativo y otra en la aplicación de WhatsApp).

Esto les permite interactuar con el terminal y suplantar la cuenta sin necesidad de engañarte para que les facilites un código de verificación por SMS.

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Una vez dentro, el ciberdelincuente asume tu identidad, se expresa de forma muy similar a ti y escribe a tus contactos más habituales para pedir sumas de dinero (frecuentemente entre 850 y 980 euros).

Pero, ¿por qué tú no puedes ver esos chats? Según explica David Arroyo Guardeño, científico titular del CSIC, el atacante opera a través de un dispositivo vinculado (como WhatsApp Web) y utiliza inmediatamente la opción "Eliminar para mí" en cada mensaje que envía.

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Debido a la sincronización automática de la aplicación, el mensaje desaparece de tu teléfono, logrando que el fraude no deje huella visible para ti mientras tus contactos siguen interactuando con el estafador.

¿Qué debes hacer si hackean tu cuenta de WhatsApp en un iPhone?

Si descubres que alguien está suplantando tu identidad para pedir dinero en tu nombre, el Incibe recomienda encarecidamente actuar con extrema rapidez bajo este protocolo:

Avisa urgentemente a tu entorno: Utiliza llamadas telefónicas convencionales, SMS o correo electrónico para alertar a tus contactos más cercanos de que tu WhatsApp ha sido vulnerado y que bajo ningún concepto realicen transferencias de dinero. Contacta con tu entidad bancaria: Si algún familiar o amigo ya ha enviado dinero, indícale que llame de inmediato a su banco para gestionar la cancelación o revisión de la transferencia por fraude. Revisa y cierra sesiones sospechosas: Accede a los ajustes de tu WhatsApp, ve al apartado de "Dispositivos vinculados" y cierra inmediatamente cualquier sesión activa que no reconozcas como propia. Reinstala la aplicación: Desinstala WhatsApp por completo de tu iPhone y vuelve a descargarla para forzar un nuevo registro de cuenta y asegurar que únicamente esté vinculada a tu teléfono físico. Activa la verificación en dos pasos: Desde el menú de configuración de seguridad en WhatsApp, activa esta función para añadir una clave PIN adicional que dificulte nuevos accesos. Actualiza todo sin demora: La medida de seguridad más importante es mantener tanto iOS como la aplicación de WhatsApp totalmente actualizados a sus versiones más recientes, ya que ambas compañías ya han corregido estas vulnerabilidades.

Por último, recuerda recopilar pruebas físicas como capturas de pantalla de los chats ajenos, números de cuenta y comprobantes bancarios para interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

