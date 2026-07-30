Así funciona la nueva estafa por WhatsApp que comienza con un mensaje; preocupa a los expertos

El robo de cuentas de WhatsApp se convirtió en una de las principales amenazas de ciberseguridad en la actualidad. Los ciberdelincuentes emplean estrategias cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios, aprovechando en muchos casos el desconocimiento sobre las funciones de seguridad de la plataforma.

Expertos advierten que el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial facilitó la suplantación de identidad de empresas, entidades e incluso contactos conocidos, con el fin de generar confianza y obtener información sensible.

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¿Para qué sirve el código de verificación de WhatsApp?

El código de verificación es una clave temporal de seis dígitos que WhatsApp envía por mensaje de texto (SMS) o mediante una llamada telefónica cuando se intenta registrar una cuenta en un nuevo dispositivo.

Su principal función es confirmar que la persona que realiza el registro es la propietaria legítima de la línea telefónica. Recibir este código sin haber iniciado un proceso de registro es una señal de alerta. Esto significa que alguien está intentando registrar el número en otro dispositivo para tomar el control de la cuenta.

Si el atacante obtiene el código de seis dígitos, podrá acceder al perfil de la víctima, dejándola sin acceso a su cuenta y exponiendo información personal, conversaciones, contactos e incluso otras cuentas vinculadas.

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Mujer estresada viendo su telefono y whatsapp Foto creada con IA y logo de Whatsapp

¿Cómo funciona la estafa para obtener el código?

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Una de las modalidades más comunes consiste en enviar mensajes a través de WhatsApp. Los delincuentes, haciéndose pasar por familiares, amigos, empresas o entidades reconocidas, intentan convencer a la víctima de compartir el código de verificación que acaba de recibir por SMS.

En muchos casos, el engaño es tan convincente que la persona solo descubre el fraude cuando pierde el acceso a su cuenta.

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Además de la suplantación de identidad, los ciberdelincuentes también pueden aprovechar vulnerabilidades en el buzón de voz para interceptar el código de verificación cuando este es enviado mediante una llamada telefónica.

Por ello, Meta recuerda que el código de verificación es estrictamente personal y que nunca debe compartirse con ninguna persona.

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Medidas para proteger tu cuenta de WhatsApp

Para reducir el riesgo de sufrir un acceso no autorizado, los especialistas recomiendan adoptar las siguientes medidas de seguridad:

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