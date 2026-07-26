¿Adiós al PIN? WhatsApp cambiaría una de sus funciones de seguridad más importantes

WhatsApp continúa incorporando novedades para fortalecer la protección de las cuentas de sus usuarios. En los últimos meses, la aplicación de mensajería ha presentado diferentes herramientas enfocadas en la privacidad y la seguridad, y ahora todo apunta a que uno de sus mecanismos más conocidos también tendría una importante transformación.

Se trata de la verificación en dos pasos, una función opcional que actualmente permite añadir una capa extra de seguridad mediante un PIN numérico. Sin embargo, versiones de prueba de la aplicación revelan que Meta estaría desarrollando un nuevo sistema que cambiaría la forma en que los usuarios protegen el acceso a sus cuentas.

Verificación en dos pasos de WhatsApp: así sería el nuevo sistema

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, WhatsApp trabaja en reemplazar el tradicional PIN de seis dígitos por una contraseña alfanumérica, es decir, una clave que podrá combinar letras, números y caracteres especiales. El objetivo sería ofrecer una protección más robusta frente a intentos de acceso no autorizados.

Actualmente, la verificación en dos pasos funciona mediante un código numérico que el usuario crea voluntariamente y que se solicita al registrar nuevamente el número de teléfono en otro dispositivo. Con el cambio que prepara la aplicación, esa clave podría ser más compleja, lo que dificultaría que terceros puedan adivinarla o vulnerarla.

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Aunque la función aún no ha sido habilitada para todos los usuarios, el desarrollo fue detectado en versiones beta de WhatsApp, donde suelen aparecer primero las herramientas que la compañía evalúa antes de un lanzamiento oficial. Por ahora, Meta no ha confirmado una fecha para la llegada de esta novedad a la versión estable de la aplicación.

La verificación en dos pasos es considerada una de las principales medidas para proteger una cuenta de WhatsApp. Al activarla, el usuario debe ingresar la clave cuando registra nuevamente su número de teléfono, lo que añade una barrera adicional frente a posibles intentos de suplantación o robo de cuentas.

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Mientras el nuevo sistema llega de manera oficial, WhatsApp sigue recomendando mantener activa la verificación en dos pasos disponible actualmente. La plataforma también aconseja registrar una dirección de correo electrónico de recuperación para facilitar el restablecimiento del acceso si el usuario olvida su clave.

Este posible cambio hace parte de la estrategia de Meta para reforzar la seguridad de sus servicios, especialmente en un contexto en el que los intentos de fraude digital y el robo de cuentas siguen siendo una preocupación para millones de usuarios en todo el mundo.

Por ahora, quienes utilizan WhatsApp deberán esperar a que la compañía anuncie oficialmente la actualización y confirme cuándo estará disponible para todos los dispositivos compatibles. Hasta entonces, la recomendación es mantener activadas las herramientas de seguridad existentes y estar atentos a las futuras actualizaciones de la aplicación.