El fin de los números de teléfono en WhatsApp: la esperada función de privacidad que lo cambia todo

La aplicación de mensajería más utilizada del planeta se prepara para dar su mayor salto histórico en términos de seguridad. WhatsApp ha confirmado oficialmente el despliegue global de los nombres de usuario, una funcionalidad diseñada para que puedas chatear con otras personas o empresas sin necesidad de compartir tu número de teléfono.

Esta medida transforma radicalmente las reglas del juego en la comunicación digital, alineando a la plataforma de Meta con la filosofía de competidores como Telegram.

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Hasta ahora, el número de móvil era un requisito obligatorio para entablar cualquier conversación, un "punto ciego" que exponía datos sensibles en grupos masivos o ámbitos comerciales. Con los nuevos alias de WhatsApp, la privacidad digital pasa a un primer plano.

¿Cómo funcionan los nombres de usuario en WhatsApp?

El sistema de identificación en WhatsApp operará mediante un ID único por cuenta, precedido por el clásico símbolo de la arroba (@). Al configurar este identificador, el usuario puede ocultar por completo sus dígitos telefónicos frente a nuevos contactos o perfiles empresariales.

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Los desarrolladores de Meta han establecido parámetros muy claros para la creación de estas identidades.

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Cada nombre de usuario de WhatsApp deberá tener una extensión de entre 3 y 35 caracteres, utilizando letras minúsculas, números, puntos o guiones bajos. Quedan totalmente prohibidos los formatos que simulen páginas web o dominios comerciales (como ".com" o ".net") para mitigar cualquier riesgo de fraude o suplantación.

Un aspecto fundamental para evitar el spam masivo es que no existirá un directorio público de perfiles. Esto significa que los motores internos de búsqueda no sugerirán nombres al azar; si alguien desea iniciar una conversación contigo por primera vez, deberá conocer tu alias exacto.

Máxima seguridad: El uso de claves adicionales

Para blindar aún más la herramienta, Meta añade una capa de seguridad complementaria: la clave opcional de nombre de usuario.

Si activas esta función desde los paneles de ajustes de privacidad, cualquier persona ajena a tu agenda que intente enviarte un mensaje a través de tu alias tendrá que ingresar un código numérico establecido por ti. De esta forma, el control sobre quién puede contactarte es absoluto.

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Pasos para reservar tu alias en WhatsApp

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Aunque la implementación definitiva de la actualización de WhatsApp se ejecutará de forma progresiva a nivel mundial, la compañía ya ha habilitado la fase de reserva anticipada. Si deseas asegurar tu nombre de pila o el identificador de tu negocio antes de que sea reclamado por otra persona, sigue esta ruta interna dentro de la aplicación:



Abre la aplicación y dirígete al menú de Ajustes o Configuración. Accede a la sección de Cuenta y presiona en Nombre de usuario. Si la función ya está disponible para tu cuenta, verás la opción de "Reservar nombre de usuario". Escribe el alias deseado, comprueba su disponibilidad en el sistema y guarda los cambios.

Las empresas y creadores con perfiles verificados en Facebook o Instagram tendrán prioridad para sincronizar y proteger sus marcas actuales, evitando así la piratería de nombres en esta nueva era de mensajería segura.