Revelan función secreta de WhatsApp: eliminaría mensajes de texto después de que los leas

En el acelerado ecosistema digital de 2026, la verdadera pérdida de productividad no suele venir de un gran obstáculo insalvable, sino de la acumulación de pequeñas tareas repetitivas que consumen nuestro tiempo.

Microsoft ha tomado nota de esto y, a través de su herramienta Copilot, está transformando esos momentos tediosos en procesos fluidos que nos permiten enfocarnos en lo que realmente importa.

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Pero no es lo único que está cambiando; incluso nuestras conversaciones más privadas en WhatsApp están a punto de recibir una actualización de seguridad que muchos usuarios de iOS y Android pedían a gritos.



Una de las áreas donde la inteligencia artificial está brillando con más fuerza es en la gestión de reuniones. Microsoft Teams ya no se limita a transcribir lo que se dice.

Ahora, Copilot es capaz de extraer puntos de acción específicos, identificar preguntas que quedaron sin respuesta y señalar qué partes de la discusión necesitan un seguimiento urgente.

Esto elimina el "faff" o lío innecesario de tener que revisar grabaciones completas, permitiendo que quienes faltaron a la cita se pongan al día en cuestión de segundos.

Para quienes pasan horas frente a una hoja en blanco o puliendo borradores, la integración de la IA en Microsoft Word es un cambio de juego total.

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El verdadero valor aquí no es solo pedirle a la IA que "escriba algo", sino utilizarla para limpiar y reestructurar textos existentes que son demasiado largos, planos o están mal estructurados.

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Puedes pedirle a Copilot que cambie el tono de un párrafo, que lo acorte o que elimine la redacción tosca para que tus documentos se sientan profesionales y directos sin que el proceso sea una tortura manual.

Nueva función que eliminaría mensajes de WhatsApp

La privacidad en tus comunicaciones personales también evoluciona. WhatsApp está probando una función de mensajes que desaparecen específicamente "después de leerlos".

A diferencia del sistema actual que usa temporizadores fijos de 24 horas o más, esta nueva opción asegura que el texto se elimine una vez que el destinatario lo ha visto, ofreciendo una capa extra de control y flexibilidad.

Aunque todavía está en fase de pruebas para iOS y Android, todo indica que pronto podremos enviar información sensible con la tranquilidad de que no dejará rastro permanente en el dispositivo ajeno.

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El terror a las hojas de cálculo también está desapareciendo. Con las actualizaciones de 2026, Excel permite ahora interactuar mediante lenguaje natural.

En lugar de memorizar fórmulas complejas o buscar tutoriales en video, puedes simplemente describir en "inglés sencillo" (o español) el cambio que deseas realizar en un presupuesto o rastreador de ventas, y la IA se encarga de la mecánica interna de la hoja.

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Esto reduce drásticamente la fricción entre tener una pregunta sobre los datos y obtener la respuesta visual necesaria.

La colaboración también ha subido de nivel con herramientas como Copilot Pages y Notebooks. A diferencia de los chats desechables, estos espacios permiten que las ideas, archivos y notas de un proyecto vivan juntos en un solo lugar editable y compartido en tiempo real.

Esto es vital porque, como bien sabemos, los proyectos suelen estar dispersos en mil lugares diferentes.

Además, la nueva herramienta de Workflows en Microsoft 365 permite automatizar tareas aburridas, como crear resúmenes diarios de correos no leídos o flujos de aprobación, simplemente describiendo el proceso.

