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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Nuevo giro en caso Yuliana Samboní: señalan que Rafael Uribe Noguera no actuó solo

Nuevo giro en caso Yuliana Samboní: señalan que Rafael Uribe Noguera no actuó solo

A casi una década de la muerte de la menor, su padre habló sobre nuevos detalles del caso y las dudas que todavía mantiene.

Papá de Yuliana Samboní menciona que Rafael Uribe no actuó solo
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El feminicidio de Yuliana Samboní fue uno de los casos que estremeció el país, ante esto su padre Juvencio Samboní, entregó nuevas declaraciones sobre lo ocurrido. Recordemos que el crimen ocurrió el 4 de diciembre de 2016 en el barrio Bosque Calderón, donde una niña indígena de siete años, murió a manos de Rafael Uribe Noguera.

En una reciente entrevista para el pódcast Más allá del silencio, Juvencio Samboní reveló una sospecha que lo viene persiguiendo durante varios años. Tanto es así que comentó que le resultaba físicamente imposible pensar que una sola persona pudiera controlar a la menor y conducir al mismo tiempo sin alertar a nadie.

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“Ahí también me he quedado con una duda, si él fue solo o fue alguien, otro que le ayudó. No sé cómo hizo, para él ir manejando y que fuera sosteniéndola a ella con la fuerza que tenía o algo así”, expresó el padre de Yuliana Samboni además recordando lo ocurrido con esta.

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Por otro lado, comentó Juvencio que el rapto ocurrió en cuestión de dos o tres minutos mientras él y su esposa estaban dentro de su vivienda. Yuliana bajó a responder una pregunta sobre una dirección y fue subida a la fuerza a una camioneta. Lo que más le inquieta es el silencio que hubo.

“Ella gritaba duro. Nosotros no sentimos ni gritos ni nada”. Para él, este detalle sigue sin tener sentido: “¿Qué pasó ahí? Si actuó solo o alguien le ayudó, no sé. Único lo sabrá Dios y lo sabrá él”, afirmó el padre de la menor.

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¿Qué más comentó el papá de Yuliana Samboní?

De igual forma, también aprovechó para comentar que la realidad actual de la familia Samboní es de una profunda precariedad. Esto debido a que tras lo ocurrido con su hija, decidieron regresar al Cauca por miedo y para proteger a sus otros hijos y actualmente residen en El Tambo, donde estos sobrevive trabajando como jornalero por días, ganando apenas 30.000 o 40.000 pesos diarios.

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Sumado a esto, explicó que un dolor que tienen es la falta de reparación económica, al punto que el papá de Yuliana Samboní explicó que nunca recibieron indemnización por parte de Rafael Uribe Noguera ni de su entorno familiar. “Si él pagaba una multa, era al Estado, no a nosotros”, explicó.

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Finalmente, afirmó que Yuliana estuviera viva, tendría 16 años y probablemente estaría culminando su bachillerato. Su padre la recuerda como una niña con grandes expectativas: “Soñaba con estudiar enfermería y también sentía gusto por el modelaje”, pese a eso, afirmó que su vida se detuvo en diciembre del 2016, mientras pensó en cómo sería la vida con su hija.

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