Mujer duró 6 meses infiltrada en el WhatsApp de una empresa; la agregaron por error

El mundo de las redes sociales no deja de sorprendernos con relatos que parecen sacados de una comedia de enredo, y esta vez el escenario fue la aplicación de mensajería más famosa del planeta.

Aunque no existen pruebas oficiales ni comunicados que confirmen la veracidad absoluta de los hechos, un video de TikTok se ha vuelto masivamente viral al narrar la experiencia de una joven que, por un simple error de número, terminó viviendo una de las anécdotas más extrañas y divertidas de su vida laboral.

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Todo comenzó hace dos años, cuando la protagonista de esta historia se encontraba en la tranquilidad de su hogar.



Según relata en el contenido difundido por internet, estaba relajada viendo videos cuando, de la nada, recibió una notificación que cambiaría su destino: había sido añadida a un grupo de WhatsApp de trabajo. Sin mediar palabra ni explicación, recibió un amigable mensaje de bienvenida.

En ese momento, ella, que se encontraba desempleada y en piyama, se preguntó qué estaba pasando, pero su curiosidad natural y su instinto de "investigadora" la llevaron a quedarse para observar qué ocurría en ese chat desconocido.

Lo que empezó como una confusión de un par de horas se transformó en una rutina de meses.

La joven cuenta que los integrantes del grupo hablaban con total naturalidad sobre las tareas diarias: desde la llegada de camiones temprano hasta quién había olvidado cerrar el depósito o la falta de descarga de mercadería.

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Mientras tanto, ella leía cada detalle desde su cama, disfrutando de unas galletitas y asimilando la dinámica de una empresa en la que, técnicamente, no existía.

Para no levantar sospechas y mantener su lugar en "primera fila", la joven comenzó a interactuar de forma sutil. Utilizaba reacciones como el pulgar arriba o emojis de risa para disimular su presencia, actuando como si fuera una empleada con años de antigüedad.

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La situación llegó a tal punto de confianza que ella ya conocía todos los pormenores del lugar: sabía quién llegaba tarde, quién discutía con el jefe, quién perdía las llaves e incluso quién era el responsable de "desaparecer" las facturas o medialunas de la cocina.

Sin embargo, el anonimato no podía durar para siempre. Tras seis meses de infiltración, una de las integrantes del grupo le hizo la pregunta que tanto temía:

"¿Vos en qué parte del depósito estás?". El pánico se apoderó de la joven, quien confiesa que pensó en las opciones más dramáticas, como fingir un incidente o desaparecer de la faz de la tierra.

Finalmente, optó por la honestidad y confesó que la habían agregado por error y que, en realidad, estaba buscando trabajo.

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Lo que pudo haber terminado en un bloqueo inmediato se convirtió en un giro inesperado. Lejos de enojarse, los trabajadores del grupo reaccionaron con carcajadas.

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Algunos pensaban que trabajaba en administración y otros simplemente no podían creer que hubiera pasado medio año escuchando sus secretos sin decir nada.

Fue en ese clima de risas y camaradería donde surgió la propuesta más loca: "Bueno, ya fue, contratémosla".

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Lo que parecía una broma se hizo realidad. Gracias a la buena relación que se forjó en esos meses de mensajes y risas, la empresa terminó por incorporarla formalmente a su equipo.

Hoy en día, la joven no solo tiene empleo, sino que sus compañeros todavía bromean con su "entrada ilegal" al grupo, recordándola como la espía que terminó trabajando "en blanco".