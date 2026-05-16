Yeferson Cossio y Carolina Gómez rompen silencio tras paso por hospital: "Está embarazada"

El mundo del entretenimiento digital en Colombia se vio sacudido recientemente por una imagen que circuló con rapidez en las plataformas sociales.

Yeferson Cossio, conocido por su capacidad de generar conversación y su vida activa en redes, compartió una fotografía que nadie esperaba ver: su novia, Carolina Gómez, se encontraba en una camilla de hospital.

Puedes leer: Yeferson Cossio sorprende al revelar su última voluntad para el día de su fallecimiento



La preocupación entre sus millones de seguidores fue inmediata, pues la imagen mostraba a la joven recibiendo atención médica profesional, lo que disparó de inmediato las alertas sobre su bienestar físico.



Como suele suceder con figuras de tal magnitud mediática, el vacío de información inicial fue llenado por un sinfín de teorías por parte de los internautas.

Mientras algunos usuarios expresaban su temor por una posible complicación de salud grave, un sector considerable de la audiencia comenzó a inclinar la balanza hacia un terreno más alegre pero igualmente impactante: un posible embarazo.

Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios donde se analizaba cada detalle de la fotografía compartida originalmente por Cossio, buscando pistas que confirmaran si la cigüeña estaba visitando a la pareja.

Ante el revuelo causado y para evitar que las especulaciones siguieran creciendo sin control, Carolina Gómez decidió aparecer en sus perfiles oficiales horas después.

Publicidad

En un video donde se le ve acompañada por Yeferson, la creadora de contenido inició su intervención con una frase que trajo tranquilidad a sus fans: “Me reporto sana y salva”.

Con una sonrisa y un tono relajado, la influenciadora explicó que, si bien la foto era real y su paso por el centro médico también, la situación no revestía la gravedad que muchos imaginaron en un primer momento.

Publicidad

Puedes leer: Yeferson Cossio da la cara y habla de lo ocurrido en avión de Avianca: "No fue una broma"

El motivo detrás de esta visita médica está relacionado con unas molestias físicas que Carolina venía experimentando desde hace algunos días.

Según su propio relato, ha sentido un dolor persistente en la zona del riñón, lo que la llevó a tomar la decisión responsable de buscar ayuda profesional para descartar cualquier complicación.

“Estamos mirando qué es”, comentó la joven, detallando que se ha sometido a diversos exámenes médicos para obtener un diagnóstico preciso y conocer el origen exacto del malestar localizado que la ha tenido indispuesta.

Sin embargo, el momento que verdaderamente captó la atención de todos ocurrió durante la grabación de esta explicación oficial.

En medio del video, mientras Carolina trataba de ser clara sobre su estado de salud, Yeferson Cossio decidió intervenir con su característico sentido del humor.

Publicidad

En un susurro que fue perfectamente audible para la audiencia, el antioqueño lanzó la frase: “Está embarazada”.

Este comentario provocó una reacción inmediata de risas nerviosas por parte de Carolina, quien tuvo que lidiar con la nueva ola de especulaciones que la broma de su novio generó en tiempo real.

Publicidad

A pesar del impacto de las palabras de Cossio, la pareja aclaró que todo se trató de un momento jocoso para aliviar la tensión.

Carolina continuó con su explicación de manera natural, reafirmando que su estancia en el hospital obedecía estrictamente a los dolores renales y no a la espera de un nuevo integrante en la familia.

Mira también: Avianca SANCIONA a Yeferson Cossio tras BROMA PESADA en Pleno Vuelo