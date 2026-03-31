Yeferson Cossio da la cara y habla de lo ocurrido en avión de Avianca: "No fue una broma"

Yeferson Cossio compartió un comunicado oficial y un video para esclarecer los hechos ocurridos recientemente a bordo de un vuelo internacional de la aerolínea Avianca. Esto tras la ola de críticas y rumores en redes sociales que lo señalaban de realizar una pesada broma a los pasajeros de un vuelo de esta aerolínea.

Tanto es así que el creador de contenido fue enfático en negar tales acusaciones, asegurando que se trató de un incidente fortuito y no de una estrategia para generar visualizaciones, e invitó a no seguir difundiendo información falsa con lo relacionado a este caso.

Recordemos que los hechos se registraron en el trayecto que conecta a Bogotá con Madrid, donde según la versión oficial entregada por Cossío, el incidente tuvo lugar cerca de una hora antes del aterrizaje en la capital española. El influencer explicó que un elemento contenido en su equipaje de mano se activó de forma accidental.

“Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”, sentenció Yeferson Cossio en su comunicado, además comentó que le pidió disculpas a la tripulación por lo que terminó sucediendo.

Publicidad

¿Qué más comentó Yeferson Cossio sobre este caso?

Por otro lado, explicó que el elemento que generó la controversia fue una “stink bomb” que llevaba y ante la preocupación por la seguridad aérea, el creador aclaró que el objeto no representaba un peligro real para la aeronave ni para los ocupantes.

Puedes leer: Yeferson Cossio confiesa que aunque dejó las drogas sigue con 'honguitos'

Publicidad

Según detalló, el artefacto no es inflamable, no genera combustión y su efecto era muy breve y explicó que la situación fue controlada rápidamente dentro de la cabina mediante el uso de un ambientador manual. Con esto, el influencer cuestionó la magnitud que le dieron a la noticia.

Yeferson Cossio subrayó que su reacción tras el percance fue de total disposición y respeto hacia las autoridades del vuelo. “Ofrecí disculpas a la tripulación, atendiendo sus indicaciones con respeto”, manifestó, reiterando que en el momento del suceso no existía ningún equipo de producción audiovisual ni personal grabando material para sus redes.

Finalmente, el creador de contenido hizo un fuerte llamado a los internautas para manejar la información con responsabilidad y denunció que algunos videos que circulan en internet, supuestamente vinculados a este hecho, no corresponden al incidente real en el vuelo de Avianca. "La verdad debe estar por encima de la inmedeatez", concluyó el creador de contenido.

Mira también: Yeferson Cossio habla de lo ocurrido en avión de Avianca “No fue una broma”