VIDEO oficial 'Dai Dai' de Shakira: Messi, Mbappé y Luis Díaz se roban el show

La mañana del 23 de mayo de 2026 quedará marcada como el momento en que Shakira volvió a reclamar su trono como la reina indiscutible de los eventos deportivos mundiales.

La artista barranquillera anunció oficialmente la publicación del video de ‘Dai Dai’, la canción que acompañará las emociones del Mundial 2026, una colaboración explosiva junto al talentoso Burna Boy.

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Tras el lanzamiento del tema el pasado 14 de mayo, la expectativa por el componente visual era máxima, y el resultado ha superado todas las proyecciones iniciales.



El videoclip arranca con una fuerza arrolladora, presentando a 12 futbolistas de talla internacional que se declaran listos para la contienda con la potente frase: “We are ready”.

Entre las figuras que encabezan este inicio cinematográfico se encuentran nombres que paralizan cualquier estadio, destacando la presencia de Lionel Messi por Argentina y Kylian Mbappé por Francia, quienes aportan su innegable carisma al proyecto.

La producción no escatimó en estrellas, incluyendo también a referentes como Harry Kane de Inglaterra, Vinícius Júnior de Brasil y Erling Haaland de Noruega, quienes aparecen mostrando su determinación de cara al torneo que iniciará el próximo 11 de junio.

Para el público colombiano, el video de 'Dai Dai' tiene un significado especial gracias a la participación de Luis Díaz.

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El guajiro, representante de la selección nacional, se une a un elenco diverso que incluye a Alphonso Davies de Canadá, Christian Pulisic de Estados Unidos, Takefusa Kubo de Japón, Jamal Musiala de Alemania, Santiago Giménez de México y Rodrigo Hernández de España.

Esta mezcla de culturas y talentos refleja perfectamente el espíritu de unidad que el Mundial busca transmitir en cada una de sus ediciones.

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Uno de los momentos más emotivos y vibrantes del video es la aparición de los niños de Uganda.

Estos pequeños, que se hicieron virales por su increíble talento para el baile, fueron seleccionados personalmente por Shakira para formar parte de la coreografía oficial.

En los adelantos previos que circularon en redes sociales, ya se había podido ver a los niños practicando los pasos junto a la cantante, lo que generó una ola de entusiasmo entre los seguidores por su autenticidad y alegría contagiosa.

Su participación en el video final es una explosión de energía que complementa perfectamente el ritmo de la canción.

La letra de ‘Dai Dai’ también rinde un tributo profundo a la historia del deporte rey.

En uno de sus pasajes más destacados, se mencionan a leyendas que han dejado una huella imborrable en el césped, como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe Valderrama, Iniesta, Beckham y Kaká.

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Este reconocimiento une el pasado glorioso con el presente protagonizado por figuras como Salah, Messi y Mbappé.

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La canción nos recuerda que, a pesar de los altibajos, las lágrimas y el dolor, los atletas están allí para vivir el sueño y alcanzar la gloria.

El estribillo, con su pegajoso "Dai dai iko / Dale allez let's go", promete convertirse en el cántico oficial que resonará en todos los estadios del Mundial 2026.

La letra enfatiza la valentía y la resiliencia de los jugadores, afirmando que aquello que una vez los rompió, hoy los hace fuertes.

Es una invitación directa a seguir los deseos y a no permitir que nadie apague el fuego interno que lleva a los deportistas a la cima de su carrera.