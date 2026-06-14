Mensajes y frases del Día del Padre perfectas para enviarle por WhatsApp este domingo

Si estás buscando la manera perfecta de decirle a tu papá cuánto lo quieres este Día del Padre 2026, has llegado al lugar indicado.

En Colombia, esta celebración es el momento en que millones de familias se reúnen para homenajear a los líderes del hogar.

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Ya sea que compartas un almuerzo en casa, salgas a un restaurante o le envíes un detalle sencillo, un mensaje por WhatsApp siempre será un gesto que él valorará.



¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en Colombia y por qué cambió la fecha?

Es importante que sepas que este año la fecha habitual se modificó. Aunque normalmente se conmemora el tercer domingo de junio, en 2026 se hizo una excepción debido a que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se lleva a cabo el domingo 21 de junio.

Por esta razón, la fiesta cultural se adelantó para este fin de semana, coincidiendo además con el festivo del Sagrado Corazón de Jesús.

Muchos aprovecharán estos días de descanso para ir a pueblos cercanos o fincas, mientras que otros celebrarán en la ciudad de forma más tranquila.

¿Qué mensajes cortos puedo enviar por WhatsApp en el Día del Padre?

Si quieres algo directo y emotivo para enviar rápidamente por el celular, aquí tienes una selección de frases cortas y bonitas que puedes usar:

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"Eres mi héroe sin capa, el que siempre está ahí cuando más lo necesito . ¡Feliz Día del Padre!"

"Te admiro más de lo que sabes. Cada día que te levantas y das lo mejor de ti por nuestra familia, estás dejando una huella en mi corazón".

"Cuando dudé, estuviste tú recordándome lo capaz que soy. Gracias para siempre, papá".

"Papá, eres la base de mi vida. Gracias por dejarme construir sobre algo tan sólido".

"No podría pensar en una infancia más feliz de no haber sido por un padre como tú. ¡Te quiero papá!".

"A ti, que me enseñaste a andar, a pensar y a soñar: ¡gracias por tanto, papá!".

"Padre, te mereces un enorme monumento por estar conmigo en todo momento".

También puedes optar por mensajes con un toque de humor o para resaltar su esfuerzo laboral:

"¡Felicidades papá! No todo el mundo puede presumir de tener un hijo como yo".

"¿Sabes cuál es la mejor cosa de tenerte como padre? ¡Que mis hijos te tendrán como abuelo!".

"Un padre trabajador no solo construye hogares con esfuerzo, también edifica sueños con su ejemplo".

"Padre trabajador, luchador incansable y corazón noble: eres un todo que admiro".

Mensajes largos y bonitos para dedicar a papá por celular

Si prefieres escribir algo más extenso y detallado en su chat de WhatsApp, estas cinco opciones son excelentes para expresar gratitud y admiración:

