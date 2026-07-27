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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Feid habría sido captado besándose con una chica en una playa de Marbella

VIDEO: Feid habría sido captado besándose con una chica en una playa de Marbella

El artista antioqueño habría sido visto intercambiando besos con otra mujer, un video que generó reacciones entre sus seguidores.

El cantante de música urbana Feid posa sentado en gradas de madera vistiendo un conjunto verde brillante
El cantante colombiano Feid se convirtió en tendencia en redes sociales tras la viralización de un video grabado
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

El cantante Feid, conocido popularmente como 'Ferxxo', se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de fotografías y un supuesto video en los que aparece en actitud cercana con una joven cuya identidad no ha sido confirmada.

Las imágenes habrían sido captadas en las playas de Marbella, España, ciudad donde el artista se encuentra como parte de su gira por Europa.

El material comenzó a circular en las últimas horas a través de distintas plataformas digitales. Según reportaron varios medios, una reconocida cuenta de Instagram especializada en noticias de reguetón compartió dos fotografías en las que se observa al intérprete de Luna junto a una mujer.

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En una de las imágenes, Feid luce su nuevo cambio de look y una gorra verde, mientras que la joven también lleva una gorra del mismo color que cubre parcialmente su rostro. Ambos aparecen sentados en una banca frente al mar.

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Sin embargo, el contenido que más llamó la atención fue un supuesto video en el que ambos aparentemente se besan, una escena que rápidamente generó reacciones y especulaciones entre los usuarios en redes sociales.

El influencer español Javi Hoyos fue uno de los primeros en difundir el video y aseguró que el cantante fue captado mientras disfrutaba de un descanso en la ciudad costera.

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¿Feid se pronunció sobre el video?

Actualmente, el artista paisa recorre varias ciudades españolas con su gira FALXO TOUR. Marbella habría sido el destino elegido para tomarse un breve descanso antes de continuar con sus compromisos musicales en territorio europeo.

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La vida sentimental de Feid ha estado bajo el foco mediático durante 2026, especialmente después de su separación de la cantante colombiana Karol G. Desde entonces, se había informado que el artista permanecía soltero y concentrado en su carrera, con presentaciones en diferentes países.

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No obstante, la difusión de estas imágenes ha despertado especulaciones entre sus seguidores sobre un posible nuevo romance.

Las publicaciones también generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios manifestaron su apoyo al cantante y aseguraron que lo importante es su felicidad, otros recordaron su pasada relación con Karol G y señalaron que el llamado "Verano Rosa", como fue bautizado por sus seguidores, habría llegado a su fin.

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Hasta el momento, Feid no se ha pronunciado sobre las fotografías ni sobre el supuesto video que circula en redes sociales. Tampoco existe una confirmación oficial sobre la identidad de la mujer que aparece junto al cantante o sobre la naturaleza de su relación.

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