Crece la preocupación por Epa Colombia tras fuerte denuncia de Yina Calderón

La situación de Epa Colombia volvió a generar una fuerte ola de reacciones en redes sociales luego de que Yina Calderón publicara un emotivo mensaje en el que expresó su preocupación por las condiciones en las que, según afirmó, se encuentra la influenciadora y empresaria mientras cumple la condena impuesta por la justicia.

Las declaraciones fueron difundidas a través de sus historias de Instagram y rápidamente despertaron comentarios entre miles de seguidores.

Según relató Yina Calderón, la preocupación surgió después de que, presuntamente, ni la familia ni la defensa jurídica de Epa Colombia lograran ingresar al lugar donde permanece recluida.



La creadora de contenido aseguró que la situación es delicada y pidió la intervención de las autoridades para garantizar que se respeten los derechos de su amiga.

“Está pasando algo muy grave. No nos quieren dejar a ver a Epa Colombia, no sabemos nada de ella. Hoy fue la abogada y no le quieren dejar ver a ella, le están vulnerando todos los derechos. Es inhumano”, manifestó entre lágrimas.

Las palabras de Yina rápidamente se hicieron virales y abrieron un nuevo debate sobre las condiciones en las que permanece la empresaria, quien cumple una condena de cinco años.

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La preocupación por Epa Colombia aumenta tras la denuncia

De acuerdo con el testimonio compartido por Yina Calderón, la situación habría generado gran incertidumbre entre las personas más cercanas a Epa Colombia, pues, según explicó, durante la jornada tampoco habría sido posible que sus familiares ingresaran para conocer su estado.

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La influenciadora insistió en que la situación requiere atención inmediata y lanzó un llamado público.

“Amigos necesitamos ayuda, un día de estos Epa no va a aparecer. Hoy no dejaron entrar a la abogada, la familia, nada”, expresó en sus redes sociales.Sus declaraciones provocaron múltiples reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a compartir el video y a manifestar preocupación por la situación de la empresaria.

Hasta el momento, las afirmaciones corresponden a la versión entregada por Yina Calderón y hacen parte de una denuncia pública sobre lo ocurrido durante la visita al centro de reclusión.

La defensa de Epa Colombia habla de presuntas irregularidades

A la denuncia realizada por Yina Calderón se sumó la versión de Wendy Herrera, abogada de Epa Colombia, quien también utilizó sus redes sociales para explicar lo ocurrido cuando intentó reunirse con su clienta.

La jurista aseguró que llegó desde las primeras horas del día al lugar donde permanece la empresaria con el propósito de sostener una entrevista jurídica, pero afirmó que el ingreso le fue negado.

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“Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica”, señaló.

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La abogada explicó que, tras lo ocurrido, adelantará las acciones legales correspondientes para establecer las razones por las cuales, según su versión, no pudo acceder a su defendida.

Epa Colombia continúa en el centro del debate

Desde que asumió la representación legal de Epa Colombia, Wendy Herrera ha manifestado públicamente que buscará todas las herramientas jurídicas disponibles para defender los intereses de la empresaria.

En un nuevo pronunciamiento, aseguró que continuará revisando lo que considera posibles irregularidades dentro del proceso.

“Vamos a acabar con todas las irregularidades, con todas las vulneraciones y con todos los atropellos que han cometido contra Epa Colombia. Todas las manos oscuras que están metidas en la privación de su libertad las sacaré a la luz”, afirmó.

Mientras tanto, Epa Colombia sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde miles de usuarios permanecen atentos a cualquier información relacionada con su estado y a las decisiones que puedan adoptarse frente a las denuncias realizadas por su defensa y por Yina Calderón.

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Por ahora, la situación continúa bajo expectativa. La versión conocida públicamente corresponde a las denuncias realizadas por la influenciadora y por la abogada de Epa Colombia, quienes aseguran que existieron obstáculos para ejercer la defensa y mantener contacto con la empresaria.

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Se espera que en las próximas horas haya claridad sobre lo ocurrido y sobre las actuaciones que puedan adelantar las autoridades competentes frente a estas afirmaciones.