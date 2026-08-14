Angeóloga que predijo el terremoto de Colombia lanza nueva advertencia: “Viene algo”

La reconocida angeóloga María Claudia Forero, quien se viralizó tras la difusión de un video publicado el pasado 28 de julio en el que advertía sobre un fuerte sismo en Colombia, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle.

Durante el espacio, Claudia habló sobre las revelaciones que, según su testimonio, ha recibido acerca del futuro de Colombia y otros países de la región después del terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que ocurran nuevos desastres naturales de gran magnitud en territorio nacional, Forero aseguró que, desde su perspectiva, la fase más crítica del fenómeno ya habría concluido.



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“Por ahora en terremotos no, ya pasó, digamos, lo más fuerte, lo más terrible”, afirmó la angeóloga. No obstante, señaló que la actividad sísmica podría continuar durante los próximos días y advirtió sobre la posibilidad de nuevas réplicas.

“Se vienen sí como temblores o réplicas o cosas así, pero solamente el susto por ahora”, manifestó a la mesa de trabajo.

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Forero también indicó que, si recibe nuevas revelaciones relacionadas con Colombia, las comunicará oportunamente a través de sus plataformas para mantener informadas a las personas que siguen su contenido.

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¿Qué más mencionó María Claudia Forero?

Por otro lado, María Claudia Forero hizo énfasis en su interpretación espiritual y social de la situación que atraviesa Colombia. Según su perspectiva, actualmente existen “energías muy densas” relacionadas con sentimientos como el odio, la venganza y el orgullo.

En ese sentido, aseguró que estas emociones tendrían una repercusión en el entorno físico y manifestó: “La tierra sufre, la tierra llora, la Pachamama está enferma”.

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Durante la conversación también se abordó una posible situación relacionada con la salud pública. Ante la pregunta sobre una eventual enfermedad respiratoria y hospitales nuevamente colapsados, Forero planteó la posibilidad de que puedan repetirse escenarios similares a los vividos durante una pandemia.

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Además, habló sobre lo que denominó un “enemigo suelto”, aclarando que, de acuerdo con su interpretación, no se trataría de una persona, sino de “un espíritu que está comandando muchos... que están en la atmósfera y están doblegando el alma y la vida de las personas”.

Recomendaciones sociales y espirituales

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Como parte de su mensaje, Forero también hizo un llamado a fortalecer la tolerancia y la empatía entre los colombianos. Según afirmó, la desunión y los conflictos sociales contribuyen al difícil panorama que atraviesa el país.

Por ello, recomendó “evitar peleas, evitar problemas, alejarnos de las situaciones que te lleven a la muerte”.

Finalmente, destacó el papel que, desde su perspectiva, tiene la fe como herramienta de protección. Según su testimonio, los mensajes que ha recibido señalan que “el rosario es indispensable para resguardarnos del mal” y que la unión en oración y el amor pueden ayudar a evitar futuras desgracias.

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