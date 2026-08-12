Turistas franceses vivieron el terremoto en la Piedra del Peñol; las escaleras tambaleaban

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto sorprendió a miles de personas en diferentes regiones, pero para un grupo de turistas franceses el movimiento llegó en un momento particularmente inesperado: estaban a cerca de 200 metros de altura, subiendo las escaleras de la Piedra del Peñol, en Antioquia.

La pareja compartió en redes sociales imágenes de la experiencia que vivieron durante su recorrido por uno de los lugares turísticos más reconocidos del departamento.



En el video se observa cómo las escaleras comenzaron a moverse mientras los visitantes avanzaban hacia la parte alta de la enorme formación rocosa.

Las escaleras comenzaron a moverse cerca de la cima

La pareja había decidido comenzar el recorrido temprano. Según su relato, se levantaron alrededor de las 6:00 de la mañana con la intención de llegar desde la apertura y evitar encontrarse con una gran cantidad de turistas.

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Todo parecía transcurrir con normalidad mientras avanzaban por las escaleras. Sin embargo, cuando estaban cerca de alcanzar la cima, comenzaron a sentir un movimiento que rápidamente llamó su atención.

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En las imágenes aparecen dos hombres y dos mujeres que se encontraban realizando el ascenso. El movimiento de las escaleras generó preocupación entre el grupo, especialmente porque todavía estaban a una considerable altura.

Los turistas explicaron que podían sentir el movimiento directamente bajo sus pies y también observar cómo la roca se sacudía. La situación resultó todavía más inquietante porque se encontraban en plena subida y no tenían la posibilidad de llegar inmediatamente a tierra firme.

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Después de aproximadamente 10 minutos, los visitantes recibieron autorización para iniciar el descenso de la Piedra del Peñol.

El regreso a tierra firme se convirtió en el siguiente objetivo del grupo después del movimiento que los había sorprendido cerca de la cima.

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Una vez abajo, los turistas se dirigieron rápidamente hacia el estacionamiento para alejarse de la zona.

La pareja posteriormente contó lo ocurrido en redes sociales y mostró parte de las imágenes que lograron registrar mientras permanecían en las escaleras.

La pareja confirmó que estaba bien

Después de la experiencia, los turistas franceses se encargaron de tranquilizar a quienes habían visto las imágenes y expresaron preocupación por ellos.

Según su relato, todos se encontraban bien y la situación no pasó a mayores, más allá del fuerte susto provocado por el movimiento sísmico mientras estaban a una considerable altura.

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El terremoto del 10 de agosto quedó así registrado desde diferentes lugares de Colombia, con videos que muestran las distintas maneras en que las personas sintieron el movimiento.

En el caso de estos turistas, la particularidad estuvo en que el sismo los sorprendió durante el ascenso a la Piedra del Peñol, cuando todavía se encontraban a unos 200 metros de altura y las escaleras comenzaron a moverse bajo sus pies.