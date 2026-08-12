Obispo que habría predicho temblor en Colombia reaparece y lanza una advertencia: “Vienen otros”

La reciente actividad sísmica en Colombia volvió a poner bajo el foco público las declaraciones previas del obispo y exorcista Andrés Tirado, quien semanas antes del terremoto había advertido, según sus propias palabras, sobre posibles movimientos telúricos de gran magnitud durante el segundo semestre de 2026.

Tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país, el religioso reapareció en redes sociales para referirse al fenómeno, compartir un mensaje de fe y recomendar a sus seguidores estar preparados ante posibles emergencias.

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Semanas antes del fuerte movimiento telúrico de agosto, Tirado ya había utilizado sus canales digitales para hablar de lo que denominó la “materialización de terremotos”.



En una transmisión realizada el pasado 26 de junio, el religioso afirmó: “Yo les dije que este año iba a temblar mucho desde mitad de año y por ahí hasta finales de julio, pero eso se va a extender. Va a haber terremotos de tipo 7 a 8”.

Posteriormente, el 16 de julio, hizo referencia específicamente a Colombia y aseguró que diferentes regiones podrían experimentar movimientos de magnitudes considerables.

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“Para Colombia van a haber movimientos de 4, 5, 6 y 7 en diferentes lugares del país”, manifestó en aquella ocasión. También mencionó la posibilidad de que Bogotá registrara sismos de magnitud entre 6 y 7.

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¿Qué dijo Andrés Tirado después del sismo?

Después del terremoto, Andrés Tirado realizó una transmisión en vivo a través de TikTok durante la noche del 10 de agosto, en la que habló sobre el movimiento telúrico y expresó lo que, según sus creencias, podría ocurrir posteriormente.

Durante su intervención, pidió a sus seguidores mantener la calma y estar preparados.“He visto que vienen otros y pidámosle al Señor que no sean devastadores y no sean pronto”, afirmó.

El obispo también recomendó que los hogares cuenten con un kit de emergencia y que incluyan provisiones para las mascotas, ante la posibilidad de que se presenten nuevas situaciones de emergencia.

Finalmente, interpretó el terremoto desde una perspectiva religiosa y lo calificó como una oportunidad para reflexionar. “Yo creo que esto es algo para nosotros analizar, acercarnos más a Dios, buscar cambiar muchas cosas que tenemos que no están bien”, señaló.

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¿Cuál es el balance del sismo de magnitud 7,4 en Colombia?

El terremoto del 10 de agosto provocó afectaciones en diferentes regiones de Colombia y dejó un escenario de emergencia en varias zonas del país. Entre los territorios que reportaron mayores consecuencias se encuentran Cali, Pereira, Manizales y diferentes sectores del departamento del Chocó.

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Los organismos de socorro desplegaron equipos de búsqueda y rescate para atender las zonas afectadas, evaluar estructuras y localizar a posibles sobrevivientes entre los escombros.

La emergencia también movilizó a ciudadanos y organizaciones que habilitaron puntos de acopio para recolectar medicamentos, alimentos, artículos de aseo y otros elementos destinados a las personas damnificadas.

Mientras las autoridades continúan evaluando los daños y monitoreando la actividad sísmica, las recomendaciones oficiales se mantienen enfocadas en la preparación ante posibles réplicas y en seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

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