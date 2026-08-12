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Así quedó el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira tras el terremoto

En redes sociales se conoció un video que muestra cómo quedó el escenario deportivo tras el fuerte temblor del pasado 10 de agosto.

Imagen del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira con un recuadro superpuesto que muestra grietas
La infraestructura del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira presentó grietas y afectaciones
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El pasado lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 afectó diferentes regiones de Colombia y dejó cientos de personas fallecidas, miles de heridos y daños en infraestructuras de ciudades como Cali, Quibdó, Manizales y Pereira.

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Entre las afectaciones registradas en la capital de Risaralda se encuentra el estado del estadio Hernán Ramírez Villegas, principal escenario deportivo de los pereiranos, que presentó daños en algunas de sus estructuras internas tras el movimiento telúrico.

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Mientras otros escenarios deportivos del país reportaron grietas y caída de losas, en el estadio de Pereira se evidenciaron daños de mayor consideración.

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Este miércoles 12 de agosto se difundió un video, grabado originalmente por ‘Portal UHP’ y posteriormente compartido por ‘La Furia Matecaña’, en el que se muestran las condiciones actuales de algunas zonas internas del recinto.

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¿Qué muestra el video sobre el estadio Hernán Ramírez Villegas?

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En el material audiovisual se observan afectaciones en el área de pasillos y salones médicos, donde hay paredes derrumbadas, ventanas destruidas y tuberías rotas.

Ante estas condiciones, la Alcaldía de Pereira recomendó a la ciudadanía no acercarse al estadio Hernán Ramírez Villegas, con el propósito de evitar posibles riesgos mientras se adelantan las respectivas evaluaciones.

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La emergencia también provocó modificaciones en el calendario de la Liga BetPlay II-2026. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) canceló el partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, correspondiente a la cuarta fecha del torneo, que estaba programado para disputarse en la capital del Atlántico.

Puedes leer: ¿Qué significa situación de desastre nacional, declarada en Colombia tras terremoto?

Los jugadores del equipo ‘matecaña’ se encontraban en Barranquilla cuando ocurrió el sismo y manifestaron su preocupación por el estado de sus familiares en Pereira. Posteriormente, se confirmó que todos se encontraban bien.

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Uno de los hechos registrados durante las labores posteriores al terremoto fue la participación del lateral derecho Walmer Pacheco, quien fue visto colaborando en las operaciones de rescate en las calles.

Por otro lado, el Deportivo Pereira afronta un escenario de incertidumbre, pues además de la inhabilitación temporal de su estadio, el club enfrenta un proceso jurídico que podría afectar su reconocimiento oficial para competir en torneos de la Dimayor.

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¿Cuándo se podrá usar el estadio Hernán Ramírez Villegas?

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que establezca cuánto tiempo tomarán las reparaciones del estadio Hernán Ramírez Villegas o cuándo podrá volver a utilizarse para eventos deportivos y masivos.

La situación también afecta a otros escenarios deportivos de la región. En Manizales, por ejemplo, se confirmó que durante agosto no habrá partidos de la Liga BetPlay como consecuencia de las afectaciones provocadas por el terremoto.

En Cali, las autoridades también adelantan revisiones técnicas para determinar las condiciones del estadio Pascual Guerrero después del movimiento telúrico registrado el 10 de agosto.

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