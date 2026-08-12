Triste hallazgo sin vida del papá de periodista José Fernando Patiño; bajo escombros

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó un dolor profundo en la capital del Valle del Cauca.

Entre las historias que capturaron la atención nacional está la de la familia del periodista José Fernando Patiño, quien a través de sus redes sociales lideró una angustiosa campaña para localizar a su padre, un hombre de 78 años que se encontraba en su hogar al momento del desastre.

Darío Patiño Rivera se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en el barrio Ciudad Capri, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico en el sur de Cali.



Tras el colapso de la estructura, su hijo se desplazó desde Bogotá para seguir de cerca las labores de rescate, manteniendo hasta el último minuto la esperanza de encontrarlo con vida.



¿Dónde encontraron al papá de José Fernando Patiño?

El cuerpo de Darío Patiño Rivera fue localizado entre los escombros del edificio Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de la ciudad de Cali.

Esta edificación se desplomó como consecuencia del sismo con epicentro en el departamento del Chocó, el cual generó afectaciones graves no solo en Cali, sino también en Pereira, Manizales y Quibdó.

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Durante las primeras horas posteriores a la emergencia, José Fernando Patiño informó que su padre había dado señales de vida desde el interior de la estructura colapsada.

Esto motivó a que familiares, vecinos y voluntarios se unieran a los equipos oficiales para levantar los escombros incluso con sus propias manos, en un intento desesperado por acelerar el rescate.

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Sin embargo, la magnitud de los daños en la edificación de tres pisos dificultó las tareas de los organismos de socorro.

¿Quién era Darío Patiño Rivera y cómo fue su rescate?

Darío Patiño Rivera, de 78 años, era un ciudadano descrito por su hijo como un "buen hombre" y "lo más lindo" de su vida.

Su rescate se produjo durante la noche del martes 11 de agosto, tras intensas jornadas de trabajo por parte de los bomberos, la Defensa Civil y otros organismos de emergencia.

La confirmación del deceso la hizo el propio periodista a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre de entre los escombros", escribió Patiño.

En su mensaje, agradeció profundamente a los rescatistas, voluntarios, vecinos y medios de comunicación que lo acompañaron durante las horas de incertidumbre.

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El fallecimiento de Darío Patiño se suma a una cifra de víctimas que, según reportes preliminares, ya supera las 200 personas muertas a nivel nacional.

El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró el estado de desastre nacional para coordinar la ayuda y la atención en las comunidades afectadas.

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Para apoyar las labores en ciudades como Cali, el país vecino de Ecuador envió un contingente de 47 rescatistas, perros especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días.

Mientras tanto, en Cali se identificaron al menos ocho puntos críticos donde los equipos de búsqueda mantienen la esperanza de hallar a más personas con vida bajo las estructuras afectadas.

