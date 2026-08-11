Prosperidad Social hace anuncio por emergencia de terremoto: ¿Qué pasará con los subsidios?

El panorama de las ayudas estatales en el país ha dado un giro inesperado. Tras el fuerte movimiento telúrico registrado el lunes 10 de agosto de 2026, miles de beneficiarios se preguntan qué ocurrirá con las transferencias monetarias.

Ante la incertidumbre, Prosperidad Social hace importante anuncio por emergencia de terremoto, detallando las medidas urgentes que afectarán la gestión de los subsidios por terremoto y el acceso a los diferentes programas de apoyo económico.

Sedes afectadas y cambio a la atención virtual

La entidad gubernamental confirmó que la infraestructura de varias de sus oficinas sufrió daños considerables.

Por esta razón, se ordenó la suspensión de la atención presencial en ocho gerencias regionales de forma indefinida. Las zonas afectadas comprenden las oficinas de Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del Cauca.

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A partir de este martes 11 de agosto, los ciudadanos de estas regiones deberán realizar todos sus trámites de forma estrictamente virtual.

La medida se mantendrá activa mientras los equipos técnicos evalúan las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionalidad de las edificaciones.

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El objetivo primordial es salvaguardar la vida de los usuarios y de los funcionarios públicos tras el desastre natural.

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La entidad gubernamental confirmó que la infraestructura de varias de sus oficinas sufrió daños considerables. /Foto: Prosperidad Social

¿Cómo consultar el estado de tus subsidios?

A pesar del cierre físico de estas sedes, los procesos operativos continúan vigentes. Las familias inscritas en los programas bandera del Gobierno pueden estar tranquilas.

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Si necesitas consultar tu estado, verificar fechas de pago o resolver dudas sobre Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven o Colombia Mayor, debes utilizar las plataformas digitales habilitadas.

Los usuarios pueden comunicarse directamente con sus respectivas regionales escribiendo a los correos institucionales:



Chocó: choco@prosperidadsocial.gov.co

choco@prosperidadsocial.gov.co Valle del Cauca: valle@prosperidadsocial.gov.co

valle@prosperidadsocial.gov.co Caldas: caldas@prosperidadsocial.gov.co

caldas@prosperidadsocial.gov.co Meta: meta@prosperidadsocial.gov.co

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Asimismo, el formulario web oficial, el chat en línea y la línea nacional siguen operativos para radicar cualquier petición, queja o reclamo (PQRSDF).

Compromiso con las comunidades damnificadas

El Gobierno Nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social, ha manifestado su profunda solidaridad con los hogares golpeados por la tragedia, especialmente en el Eje Cafetero, Chocó y el Valle del Cauca.

Las autoridades recuerdan que el sistema general de transferencias cuenta con líneas específicas para la Atención de Emergencias.

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Estas herramientas están diseñadas para proporcionar asistencia financiera rápida y no condicionada a las comunidades que se vean afectadas por desastres o crisis ecológicas.

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La prioridad actual de las 35 gerencias regionales de la entidad es garantizar que las ayudas sigan llegando a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, adaptando los canales de servicio para que nadie se quede atrás durante esta contingencia sísmica.