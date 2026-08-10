¿Por qué no sonó la alerta de terremoto en tu iPhone? La verdad y cómo solucionarlo ya

El violento terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, tomó por sorpresa a millones de colombianos.

Tras la fuerte sacudida, una oleada de frustración inundó las redes sociales con una pregunta repetitiva: ¿por qué no sonó la alerta de temblor en mi iPhone? Mientras que los usuarios de dispositivos Android recibieron una notificación estridente segundos antes del sismo, la gran mayoría de teléfonos de Apple permaneció en silencio.

Te explicamos la razón técnica detrás de esto y cómo puedes protegerte ante las réplicas.



La razón técnica: ¿Por qué Apple no te avisó del sismo?

Para entender el problema, debes saber que el sistema de alertas de Google funciona usando los acelerómetros internos de millones de teléfonos Android activos como una red gigante de sensores sísmicos distribuidos por toda Colombia.

Cuando muchos teléfonos detectan la misma vibración al mismo tiempo, Google calcula el epicentro y envía una señal instantánea a los celulares de la zona.

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Apple no cuenta con una red de sensores propia basada en sus dispositivos. El sistema operativo iOS de los iPhone depende exclusivamente de los sistemas de alerta temprana oficiales de los gobiernos de cada país.

Dado que Colombia actualmente no tiene una infraestructura pública masiva integrada de manera directa a los servidores de Apple para emitir este tipo de avisos por geolocalización inmediata, tu teléfono simplemente no recibe la orden de sonar.

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Cómo activar las alertas gubernamentales en iOS

Aunque esta función no reemplaza al detector de terremotos de Google, es vital que dejes activa la casilla de emergencias de tu operador móvil por si las autoridades emiten comunicaciones urgentes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sigue estos pasos para configurarlo:



Abre la aplicación de Configuración de tu iPhone. Ingresa a la sección de Notificaciones. Desliza la pantalla por completo hasta el final de la lista. Activa las casillas de Alertas gubernamentales, Alertas de seguridad pública y Test de alerta.

Infografía paso a paso para activar las alertas de emergencia y sismo gubernamentales en un dispositivo iPhone en Colombia.

Las mejores aplicaciones de temblores para iPhone en Colombia

Si tienes un iPhone y quieres recibir avisos de sismos en tiempo real para anticiparte a las réplicas, la única solución efectiva hoy es instalar herramientas externas desde la App Store. Las alternativas gratuitas más confiables en el país son:



Sismo Detector (Earthquake Network) : Es la más popular; utiliza los sensores de los iPhone de otros usuarios para crear una red de alerta temprana similar a la de Google.

(Earthquake Network) Es la más popular; utiliza los sensores de los iPhone de otros usuarios para crear una red de alerta temprana similar a la de Google. My Earthquake Alerts: Te muestra mapas detallados en vivo con información directa del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y redes internacionales.

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Un truco clave de configuración: Al instalar cualquiera de estas aplicaciones, el sistema operativo te preguntará si deseas permitir los Avisos importantes (Critical Alerts).

Debes aceptar obligatoriamente este permiso.

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Esto garantizará que la alarma de la aplicación suene a todo volumen, incluso si tienes tu iPhone configurado en modo "Silencio" o en "No molestar". Recuerda mantener la calma y verificar siempre los canales de emergencia oficiales.

