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Influenciador quedó debajo de una mesa durante el terremoto en Pereira: entró en pánico

Un influenciador grabó desde el aeropuerto de Pereira los momentos de angustia que vivió durante el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia.

Influenciador quedó debajo de una mesa durante el terremoto en Pereira: grabó todo
Influenciador quedó debajo de una mesa durante el terremoto en Pereira: grabó todo
/Foto: creada con IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto dejó escenas de angustia en diferentes ciudades del país, pero una de las más impactantes quedó registrada en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, donde un influenciador grabó el momento exacto en que comenzó a moverse la estructura mientras buscaba refugio debajo de una mesa.
El creador de contenido, identificado como José Gallego, se encontraba en la terminal aérea cuando comenzó el movimiento.

Lo que inicialmente parecía ser un temblor más terminó convirtiéndose en una situación de enorme tensión, mientras algunas partes de la estructura comenzaron a caer a su alrededor.

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El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo una magnitud de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, según el reporte suministrado sobre el evento.

Gallego había compartido previamente en sus historias imágenes de su llegada al aeropuerto. Sin embargo, minutos después pasó de mostrar su recorrido a grabar una escena completamente diferente: él y otra persona refugiados debajo de una mesa mientras el fuerte movimiento sacudía las instalaciones.

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“Dios”: así vivió el influenciador el terremoto en el aeropuerto

En el video que posteriormente compartió en sus redes sociales se escuchan los gritos del influenciador mientras busca refugio junto a otra persona.

La grabación muestra parte de la estructura del aeropuerto moviéndose con fuerza y algunos elementos del techo cayendo mientras quienes estaban en el lugar intentaban protegerse.

En medio de la tensión, Gallego repetía expresiones dirigidas a Dios y pedía ayuda mientras permanecía debajo de la mesa.

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El video permite observar cómo la situación cambió en cuestión de segundos. El creador de contenido pasó de estar en una terminal aérea esperando continuar con su viaje a buscar un lugar donde pudiera protegerse de los objetos que estaban cayendo.

El momento quedó registrado desde muy cerca y posteriormente fue compartido por el propio influenciador con sus seguidores.

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La escena rápidamente generó reacciones entre quienes vieron las imágenes, especialmente por la intensidad con la que se percibe el movimiento desde el interior del aeropuerto.

Puedes leer: Geólogo explicó por qué ocurrió el terremoto en Colombia y si podría volver a temblar

“Esto parecía un terremoto, estoy bien”

Después de que terminó el movimiento principal, José Gallego volvió a aparecer en sus historias para contar cómo se encontraba.

El influenciador confirmó que estaba bien, aunque reconoció que había vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida.

“Esto parecía un terremoto, estoy bien, el susto de mi vida”, manifestó después de salir de la situación.

Gallego también contó que durante esos segundos llegó a pensar que podía ocurrirle algo grave. La intensidad del movimiento y la caída de diferentes elementos a su alrededor hicieron que sintiera que la situación podía terminar de otra manera.

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“Por un momento pensé hasta aquí llegué, fue increíblemente, se rompió todo”, relató.

Sus palabras reflejan la dimensión del susto que experimentó dentro del aeropuerto de Pereira, especialmente porque tuvo que permanecer debajo de una mesa mientras el movimiento continuaba.

La grabación también se convirtió en un testimonio de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional Matecaña durante el terremoto, pues permitió observar desde el lugar cómo reaccionaron las personas ante el fuerte movimiento.

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