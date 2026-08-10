Subsidios por el terremoto: esto anunció Abelardo de la Espriella | LINK de consulta

El fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia este 10 de agosto de 2026 ha generado múltiples dudas entre la población afectada, especialmente sobre la entrega de un posible subsidio de Abelardo por terremoto.

Tras decretarse el desastre de carácter nacional, miles de familias en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda buscan información clara sobre las ayudas económicas y humanitarias que dispondrá el Gobierno Nacional.

A continuación, te explicamos cómo se manejarán los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y qué medidas reales ha tomado el presidente Abelardo De La Espriella para atender esta emergencia.

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¿Existe un subsidio económico directo de Abelardo De La Espriella?

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado un subsidio monetario directo que lleve el nombre del mandatario para los afectados por el sismo. Sin embargo, la firma del decreto de desastre nacional faculta al presidente Abelardo De La Espriella para modificar partidas presupuestales de manera inmediata.

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Esto significa que los fondos del Estado se redireccionarán con prioridad absoluta para la reconstrucción de viviendas, atención médica y el suministro de elementos de primera necesidad.

La gestión de las donaciones y la asistencia humanitaria de origen ciudadano o corporativo quedó bajo la supervisión de la primera dama, Ana Lucía Pineda, junto a la esposa del vicepresidente. Ambas coordinan la recepción de víveres, carpas y kits de aseo, garantizando que el apoyo llegue directamente a los municipios más golpeados.

Cómo registrarse en el censo de damnificados de la UNGRD

Para acceder a cualquier tipo de asistencia estatal o futuros programas de reubicación y subsidios de vivienda, es obligatorio estar inscrito en el Registro Único de Damnificados (RUD) administrado por la UNGRD. Los pasos para realizar este trámite son:



Acudir a las alcaldías locales: Los Puestos de Mando Unificado (PMU) de cada municipio están habilitando puntos físicos de atención. Reportar los daños estructurales: Es necesario brindar detalles precisos sobre el estado de la vivienda y el número de integrantes del núcleo familiar. Validación del censo oficial: Funcionarios de gestión del riesgo visitarán las zonas afectadas para verificar los datos reportados y certificar la condición de vulnerabilidad.

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Medidas económicas en evaluación

Debido a la magnitud de los daños, que ya registran más de un centenar de víctimas mortales y decenas de edificaciones colapsadas, varios sectores políticos han solicitado formalmente al presidente decretar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

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Si el gobierno implementa esta medida extraordinaria bajo el artículo 215 de la Constitución, se podrían agilizar transferencias monetarias directas o subsidios de arrendamiento temporal para las familias que perdieron la totalidad de sus hogares.

Mantente informado únicamente a través de los canales oficiales de la UNGRD y las alcaldías locales para evitar caer en cadenas falsas de distribución de subsidios que circulan en redes sociales.