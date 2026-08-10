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Alerta por actividad del volcán Puracé: emisión de ceniza obliga a suspender vuelos

El volcán Puracé registró una nueva emisión de ceniza y gases. La situación llevó a suspender temporalmente vuelos en el aeropuerto de Popayán.

Alerta por actividad del volcán Puracé: emisión de ceniza obliga a suspender vuelos
El volcán Puracé registró una nueva emisión de ceniza y gases, situación que llevó a suspender temporalmente las operaciones aéreas en Popayán.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El volcán Puracé volvió a generar atención en el suroccidente colombiano luego de registrar una nueva emisión de ceniza y gases, situación que llevó a suspender temporalmente las operaciones aéreas en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

La medida fue adoptada como precaución ante la presencia de material volcánico en el área de influencia de la capital del Cauca. La ceniza representa un riesgo para la navegación aérea, por lo que las autoridades decidieron detener las operaciones mientras se revisaban las condiciones.

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El episodio ocurre el mismo día en que Colombia enfrenta las consecuencias de un fuerte terremoto registrado en horas de la mañana, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, ambos fenómenos deben analizarse por separado.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene bajo vigilancia la actividad del Puracé debido a diferentes señales registradas en el sistema volcánico, entre ellas cambios en la energía sísmica y en la temperatura de las emisiones.

También se ha reportado la presencia de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono, elementos que hacen parte del monitoreo permanente que realizan los expertos para conocer el comportamiento del volcán.

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Volcán Puracé y terremoto de Chocó no están relacionados

En medio de la información que comenzó a circular en redes sociales después del terremoto, algunas publicaciones intentaron relacionar el movimiento registrado en San José del Palmar, Chocó, con el comportamiento del volcán Puracé.

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Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano aclaró que son dos fenómenos naturales independientes.

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Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, se refirió precisamente a esta información que estaba circulando y explicó que no existe una relación entre los dos acontecimientos.

“Algunos de ustedes nos han reportado información que circula en redes sociales en la que se relaciona el sismo de San José del Palmar, Chocó, con la actividad del volcán Puracé, que se encuentra en estado de alerta Naranja”, explicó el funcionario.

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Santacoloma fue enfático al señalar que los dos eventos no están relacionados. Por esta razón, la emisión de ceniza registrada en el Puracé no puede atribuirse directamente al terremoto ocurrido durante la mañana de este lunes.

La aclaración resulta especialmente importante porque ambos acontecimientos ocurrieron durante la misma jornada y en una región cercana, lo que llevó a que algunas personas comenzaran a plantear una posible conexión. Sin embargo, el monitoreo científico que realizan las autoridades establece que se trata de procesos diferentes.

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El volcán Puracé ya presentaba señales propias de actividad y permanece bajo observación de los organismos especializados. Por otro lado, el terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y corresponde a otro fenómeno que está siendo estudiado y monitoreado de manera independiente.

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