Así quedó la finca de Jhonny Rivera tras el terremoto; vivió experiencia religiosa

Jhonny Rivera mostró cómo quedó su finca ubicada en zona rural de Pereira después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

El cantante de música popular compartió imágenes de los daños que dejó el movimiento y contó cómo vivió el momento junto a sus familiares.

Entre objetos en el piso, grietas y algunos elementos afectados, el artista mostró parte de lo que encontró después de que terminara el fuerte movimiento.



Aunque la situación generó un gran susto entre sus familiares, Rivera confirmó que todos se encuentran bien. Una de sus tías recibió un golpe cuando un mueble le cayó encima, pero el cantante explicó que no sufrió heridas de gravedad.

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“Muchos daños materiales, mucha cosa, pero afortunadamente estamos bien. Solamente a mi tía se le vino un mueble en la cabeza y la golpeó, pero nada tan grave, pues. No le pasó nada”, contó el artista.

Las imágenes permitieron observar que el terremoto tuvo consecuencias visibles dentro de la propiedad. Algunos objetos que normalmente permanecían ubicados en muebles o diferentes espacios terminaron en el suelo debido al movimiento.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención en los videos de Jhonny Rivera fue la cantidad de elementos que se movieron durante el terremoto.

El cantante mostró televisores, muebles, espejos y diferentes objetos que terminaron en el suelo. También explicó que algunos elementos que estaban guardados dentro de cajones terminaron fuera de su lugar después del movimiento.

“Televisores, todos, cosas que se fueron al piso. Pero bueno, gracias a Dios, lo más importante es que no hay nada que lamentar en temas de salud. Lo material, pues qué. Pero el susto sí es impresionante”, expresó.

La reacción del artista dejó claro que el impacto del terremoto no se limitó a los objetos que estaban sobre superficies. En diferentes zonas de la finca también aparecieron daños en la estructura.

“Se agrietó todo el piso en partes. Los baños sí se afectaron un poquito, pero nada de lamentar. Allí cayeron pedazos del techo. Pero es que fue muy duro, fue muy duro este terremoto”, relató.

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A esto se sumó que la finca quedó temporalmente sin luz y sin gas después del sismo.

La fuerte reacción que tuvo la mamá de Jhonny Rivera

Uno de los momentos que más preocupó a la familia ocurrió con María Isabel Valencia, mamá de Jhonny Rivera.

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El cantante contó que su mamá tuvo una fuerte reacción durante el terremoto y terminó en el piso. Según explicó, la situación estuvo relacionada con un ataque de pánico provocado por el movimiento.

“Mi mamá se cayó al piso, le dio un ataque de pánico. Fue muy fuerte, muy fuerte. No me imagino nada sin mi casa”, manifestó Rivera.

Mientras la familia comenzaba a organizar nuevamente los espacios y recoger los objetos que habían quedado en el suelo, el artista continuó mostrando diferentes sectores de la propiedad para contarle a sus seguidores cómo habían vivido el terremoto.

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El detalle del Niño Dios que llamó la atención de la mamá del cantante

Entre las imágenes que compartió Jhonny Rivera también apareció un pequeño oratorio perteneciente a su mamá.

Varios santos que estaban ubicados en el lugar terminaron en el suelo como consecuencia del movimiento. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de María Isabel Valencia.

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Una figura del Niño Dios, que según contó el cantante es la favorita de su mamá, no cayó durante el terremoto. Aunque cambió de posición, terminó orientada hacia una Biblia.

El terremoto registrado a las 7:34 de la mañana fue sentido en diferentes regiones de Colombia y provocó reportes de daños materiales en varios departamentos. Mientras las autoridades avanzaban con la evaluación de las zonas afectadas, Jhonny Rivera decidió mostrar desde su propia finca cómo se vivieron esos minutos de fuerte movimiento.

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Para el cantante, el momento estuvo marcado por el susto de sus familiares y los daños que quedaron en la vivienda, especialmente las grietas, los elementos que cayeron y los fragmentos del techo que terminaron en el suelo. Pese a todo, confirmó que sus familiares se encontraban bien.