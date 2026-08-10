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Tragedia en Colombia por terremoto: edificios desplomados, acopio y guía de ayuda urgente

Consulta el reporte oficial del terremoto en Colombia hoy. Lista de afectados de la UNGRD, edificios colapsados y puntos de acopio para donaciones.

Organismos de socorro avanzan en la remoción de escombros y la búsqueda de personas atrapadas tras el fuerte terremoto de 7.4 en Colombia.
Organismos de socorro avanzan en la remoción de escombros y la búsqueda de personas atrapadas tras el fuerte terremoto de 7.4 en Colombia.
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, mantiene en máxima alerta al territorio nacional.

El fuerte movimiento telúrico, con extrema intensidad en el occidente y centro del país, provocó el colapso de infraestructuras críticas, la suspensión de operaciones en siete aeropuertos y un saldo preliminar que supera las 100 víctimas mortales.

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En este reporte centralizamos la información oficial sobre la lista de afectados, los puntos de acopio autorizados y el censo de edificios desplomados.

¿Dónde consultar la lista oficial de heridos y afectados?

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades hacen un llamado urgente para que no difundas listas preliminares o cadenas falsas en redes sociales; esto evita el pánico masivo.

El censo y balance de damnificados es dinámico y lo coordina de forma centralizada la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Si necesitas buscar a tus seres queridos de forma segura, debes remitirte exclusivamente a los canales institucionales:

  • Boletines oficiales: Accede directamente a la plataforma web de la UNGRD para actualizaciones de última hora.
  • Reportes locales: Revisa los canales de la Alcaldía de Pereira (donde se reportan preliminarmente 18 fallecidos) y la Gobernación del Valle del Cauca para listados regionales verificados.

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Reporte de edificios desplomados y daños estructurales

Los organismos de socorro avanzan a contrarreloj en la remoción de escombros y el rescate de personas atrapadas en las estructuras afectadas:

  • Cali: El alcalde Alejandro Eder confirmó más de 19 estructuras colapsadas, incluyendo el desplome parcial del motel Molino Rojo en la Autopista Suroriental y daños severos en los barrios Capri y Avenida Roosevelt.
  • Pereira: Daños estructurales de gravedad y colapso de secciones en la Clínica Comfamiliar, una de las zonas con mayor atención de rescatistas.
  • Manizales: Caída parcial de una de las torres de la emblemática Catedral de Manizales y suspensión masiva de servicios de energía y gas.
  • Chocó: Graves afectaciones en viviendas tradicionales de Quibdó y daños en la terminal del Aeropuerto El Caraño.

Puedes leer: Decenas de muertos deja terremoto en Colombia; cifra oficial de autoridades

Centros de acopio y líneas de emergencia habilitadas

La Cruz Roja Colombiana y los cuerpos de bomberos activaron un despliegue nacional para recibir donaciones destinadas a las familias damnificadas en Chocó y el Eje Cafetero. Si deseas colaborar con alimentos no perecederos, agua embotellada, cobijas o kits de primeros auxilios, dirígete a las estaciones principales de bomberos de tu ciudad.
Las líneas telefónicas habilitadas para el reporte de emergencias y búsqueda humanitaria son:

  • Línea Única de Emergencias: 123
  • Cruz Roja Colombiana: 132
  • Defensa Civil: 144
  • Bomberos: 119

Si has sentido réplicas (como la registrada recientemente de magnitud 4.8), recuerda reportar la sismicidad en el formulario oficial de Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano para ayudar a las autoridades a mapear el impacto técnico del sismo.

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