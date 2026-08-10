¿Habrá réplicas de temblor esta noche tras terremoto de magnitud 7.4 en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el terremoto ocurrido a las 7:34 a. m. del 10 de agosto alcanzó una magnitud de 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Debido a su potencia, este se ha convertido en el sismo de mayor magnitud registrado en el territorio nacional durante la última década, dejando a su paso un saldo trágico de al menos 22 fallecidos y graves desastres en infraestructuras de Cali, Pereira y Manizales.

La noticia, que se mantiene en desarrollo, ha disparado una ola de dudas y, lamentablemente, de desinformación en redes sociales.



Muchos te habrán enviado mensajes asegurando que "esta noche habrá una réplica fuerte" o que "un nuevo terremoto ocurrirá a una hora exacta".



Sin embargo, las autoridades técnicas han sido contundentes al respecto para evitar el pánico colectivo innecesario en una jornada ya de por sí difícil para el país.

¿Se puede saber si habrá réplicas esta noche en Colombia?

Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano, fue enfático en señalar que, aunque el registro de réplicas es un comportamiento natural y esperado tras un sismo de esta escala, la ciencia no permite establecer con anticipación cuándo ocurrirán.

"Desde la ciencia, no es posible predecir ni la hora en que va a ocurrir una réplica, ni mucho menos su magnitud", insistió el directivo tras calificar de irresponsables los mensajes alarmistas que circulan en plataformas digitales.

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Hasta el momento, ya se han contabilizado varios eventos posteriores al sismo principal. Entre las réplicas más significativas se encuentran una de magnitud 4.6, registrada a las 8:18 a. m. con epicentro en Nóvita, Chocó, y otra de magnitud 4.8 en San José del Palmar.

Estos movimientos son el resultado del reacomodo de las placas tectónicas tras la liberación masiva de energía, específicamente por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

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Por lo tanto, aunque es probable que se sigan registrando movimientos, nadie puede asegurarte que ocurrirá uno específicamente durante la noche.

¿Qué medidas debes tomar ante la posibilidad de nuevas réplicas hoy?

Dado que Colombia es un territorio sísmicamente activo, la recomendación principal es que mantengas la calma y te informes únicamente a través de canales oficiales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para no reenviar cadenas de información falsa.

"Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica", recordó el mandatario, sugiriendo que cualquier emergencia sea reportada de inmediato a la línea 123.

Es importante que revises el estado de tu vivienda. Si observas grietas grandes o daños estructurales severos —como los reportados en los más de 20 edificios colapsados en Cali o en la Catedral de Manizales, cuya cúpula se desplomó—, la indicación de las autoridades es evacuar y buscar refugio en zonas seguras.

Recuerda que las réplicas suelen tener una magnitud menor al sismo principal, pero su ocurrencia sobre estructuras ya debilitadas puede representar un riesgo real.

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