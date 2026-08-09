Aparece video de Epa Colombia antes de su traslado a Ibagué: "Humillada, minimizada"

Un video de Epa Colombia, grabado minutos antes de su traslado a la cárcel de mujeres de Ibagué, volvió a generar comentarios en redes sociales.

En las imágenes, Daneidy Barrera Rojas aparece con ropa deportiva de color naranja y negro y habla sobre lo que estaba viviendo antes de ser trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá.

La grabación, conocida por Noticias Caracol, muestra a la influenciadora haciendo una fuerte denuncia y asegurando que, según su percepción, ha sido objeto de una persecución constante.



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“Dejo esta denuncia de la persecución que me hacen todos los días”.

Pero la frase que más llamó la atención fue pronunciada momentos después, cuando describió cómo se sentía frente a la situación.

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“Me siento minimizada, discriminada y humillada”.

Las declaraciones fueron registradas poco antes de que se concretara su llegada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia a una cárcel de Ibagué?

El traslado de Epa Colombia se produjo dentro de un operativo de reubicación de personas privadas de la libertad que incluyó a 117 internos considerados de alta peligrosidad, según la información suministrada.

De acuerdo con lo conocido, el objetivo de estas medidas es reforzar el control de los centros penitenciarios y evitar que desde las cárceles continúen funcionando estructuras que tengan conexiones con el exterior.

La decisión también llega después de que durante las últimas semanas se investigaran presuntos privilegios e irregularidades relacionados con la permanencia de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros.

Entre los aspectos mencionados aparecen el supuesto ingreso de teléfonos celulares, la presencia de un vehículo de alta gama y reportes relacionados con procedimientos estéticos que no habrían contado con autorización.

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La influenciadora permanecía en esa guarnición desde agosto de 2025, después de haber estado recluida en la cárcel El Buen Pastor. En ese momento, su defensa había argumentado que su permanencia allí obedecía a razones de seguridad.

Ahora, el cambio de establecimiento vuelve a poner su situación judicial en el centro de la conversación.

Epa Colombia y su abogada

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El video que se conoció antes de su traslado

Las imágenes muestran a Epa Colombia durante los minutos previos al procedimiento. Con ropa deportiva, la influenciadora aprovechó ese momento para expresar públicamente su inconformidad.

Su declaración sobre sentirse “minimizada, discriminada y humillada” rápidamente se convirtió en uno de los elementos más comentados del video.

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La grabación también permite conocer directamente las palabras de Barrera antes de abandonar el lugar donde permanecía recluida, en medio de un traslado que hizo parte de una operación penitenciaria mucho más grande.

Después de conocerse la decisión, también apareció un mensaje en la cuenta de Instagram de la influenciadora, que presuntamente estaría siendo administrada por su pareja.

En esa publicación, la situación fue descrita como un: “día difícil”. Además, el mensaje señaló que este momento: “pesa en el alma”. La publicación pidió fortaleza y protección y aseguró que existe confianza en que la verdad encontrará su camino.

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Entre los traslados que cumplió el Inpec está el de 'Epa Colombia', condenada por destruir el mobiliario de Transmilenio, en 2019, y de Margareth Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.



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El traslado de Epa Colombia no fue un procedimiento aislado. Hizo parte de una operación que contempló la reubicación de más de un centenar de personas privadas de la libertad.

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Según la información entregada por el Gobierno, los movimientos buscan romper conexiones con el exterior y recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.

La estrategia fue anunciada dentro de la nueva política carcelaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ha utilizado la expresión “mano de hierro” para referirse a las medidas que pretende implementar en los centros de reclusión.