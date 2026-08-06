¡Más que un títere! El método de Fernando Rojas para dar vida a Aurelio Cheveroni

Fernando Rojas, el hombre que interpreta a Aurelio Cheveroni, abrió las puertas de uno de los personajes más recordados de la televisión colombiana. Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, explicó cómo logra que el popular lobo cobre vida frente a millones de espectadores.

El actor recordó que Aurelio nació para el programa Club 10, donde permaneció durante más de una década acompañando a varias generaciones. Con el paso de los años, el personaje evolucionó hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional.

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Fernando Rojas aclaró que interpretar al famoso lobo implica mucho más que manipular un títere. Su preparación combina técnicas actorales con la observación del comportamiento real de los lobos y una gran resistencia física para soportar extensas jornadas de grabación sin perder la energía del personaje.

¿Cómo logra Fernando Rojas darle vida al lobo?

Fernando Rojas explicó que el secreto de Aurelio no consiste únicamente en manipular un muñeco. El actor trabaja inspirado en el teatro japonés Bunraku, filosofía que resume con una frase que considera fundamental: "El secreto del asunto es el arte de desaparecer para aparecer a través de otra máscara".

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El intérprete explicó que el tamaño del títere representa uno de los mayores retos. Aurelio es pesado, grueso y requiere una resistencia física importante para sostenerlo durante jornadas que pueden extenderse entre cuatro y cinco horas continuas de grabación.

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Para mantener la energía del personaje durante todo ese tiempo, Rojas afirmó que necesita controlar cuidadosamente cada movimiento. "Es realmente una cuestión física fuerte... la magia está en poder dosificar la energía de tal forma que él pueda verse vivo", explicó durante la conversación.

El actor aseguró que toda esa preparación busca que el público olvide por completo la presencia del titiritero y solo vea al personaje. Su objetivo siempre es desaparecer detrás del lobo para que Aurelio sea quien conecte directamente con los espectadores.

También habló sobre la dinámica que mantiene con Amparo Grisales dentro de Yo me llamo: "Amparo... es necesario que exista dentro de ese contexto porque si no no hay una contraparte... el público ama que se destruya la figura inamovible", afirmó.

Fuera del set, el actor aseguró que entre ambos existe una relación basada en el respeto y el cariño. Sin embargo, explicó que cuando comienzan las grabaciones entra por completo en el llamado "sí mágico", un recurso actoral que le permite dejar atrás su personalidad y transformarse totalmente en Aurelio Cheveroni frente a las cámaras.

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