Marilyn Patiño reveló fuerte episodio de brujería que vivió; estaba embarazada

Aunque Marilyn Patiño es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, aseguró que uno de los episodios más difíciles de su vida ocurrió lejos de las cámaras. En El Klub de La Kalle, contó cómo identificó unas señales que, según ella, le hicieron entender que alguien le estaba haciendo brujería.

Durante la conversación, la actriz recordó parte de su trayectoria artística y habló de su participación en la obra 'Casting'. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando explicó que siempre fué una persona muy sensible a las energías y que eso le permitió percibir que algo extraño ocurría.

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¿Cómo descubrió Marilyn Patiño que le estaban haciendo brujería?

La actriz explicó que las primeras señales aparecieron mientras dormía. Según contó, comenzó a tener sueños repetitivos con escenas relacionadas con rituales y personas que nunca había visto, situación que le hizo pensar que estaba enfrentando un ataque espiritual.

"Uno se da cuenta en los sueños. Vos empezás a soñar y ves a una persona incluso con la parte africana... vudú y lo empiezas a ver en tus sueños", afirmó Marilyn Patiño durante la entrevista, dejando claro que esas imágenes fueron el primer aviso de que algo fuerte estaba por suceder.

Las experiencias se hicieron más frecuentes durante el embarazo de su segundo hijo. La actriz recordó que, en ese momento de vulnerabilidad, la sensación de oscuridad aumentó y sintió que atravesaría una etapa muy difícil, aunque nunca dejó que el miedo controlara sus decisiones.

"Lo empecé a ver muchísimo y yo sabía que se avecinaba algo fuerte para mi vida porque empecé a ver mucha oscuridad", recordó la actriz, quien aseguró que desde ese momento entendió que debía mantenerse firme y confiar en la fortaleza que la caracteriza.

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Así enfrentó Marilyn Patiño esa situación

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Lejos de buscar rituales para responder a esos presuntos ataques, Marilyn explicó que decidió enfrentar todo desde la fe y el carácter. Para ella, el verdadero poder está en no permitir que esas energías tengan influencia sobre su vida ni sobre sus proyectos.

"Yo no le doy poder. Yo creo pero no le doy poder porque yo soy más poderosa que eso por el carácter que tengo", expresó durante la entrevista, asegurando que esa convicción le permitió continuar con su carrera y mantener la tranquilidad junto a su familia.

La actriz también dejó claro que, después de todo lo vivido, considera que este tipo de situaciones no tienen la capacidad de cambiar el rumbo de su historia. Por eso aseguró que nunca se sintió derrotada por quienes intentan hacerle daño.

"Una brujería sea un popó al lado de todo lo que yo he construido. Una brujería a mí no me hace pero ni cosquillas", dijo entre risas, reiterando que su mayor protección siempre será la confianza en Dios, su fortaleza interior y el camino que ha construido durante más de dos décadas.

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