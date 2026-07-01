Luisito Muñoz habló el episodio de brujería que vivió en su casa: “Estaba dormido”

Luisito Muñoz dejó boquiabiertos a sus seguidores tras revelar un perturbador incidente ocurrido en la intimidad de su hogar. En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, el artista relató lo que muchos calificarían como un acto de brujería o un ataque de energías oscuras.

intentaba descansar. Muñoz, quien suele mantener una imagen tranquila y alejada de los escándalos, relató la angustiante experiencia que vivió mientras dormía.

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"Estaba dormido y sentí que alguien me aprisionó por detrás, me abrazó y me sujetó", recordó el cantante al describir el episodio que, según él, ocurrió en su vivienda.



El cantante explicó que no se trató de un simple sueño, pues la resistencia física que tuvo que oponer fue real. "Yo traté de soltarme fuerte hice fuerza y me solté",. Al lograr liberarse de aquella presencia invisible, Luisito Muñoz notó que su estado físico reflejaba el esfuerzo y el pánico del momento: "Cuando me solté yo estaba así rosudo todo"

¿Qué más comentó Luisito Muñoz sobre esta experiencia?

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Lo más impactante del relato fue el hallazgo de marcas en su cuerpo que, según el artista, no tenían una explicación lógica inmediata. Luisito describió que al revisarse encontró huellas similares a arañazos profundos: "Cuando miré estaba así como tallado como tallado pero tallado así tres como tres así como uñones... desde acá hasta acá"

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Pese a esto, Luisito Muñoz aclaró que no se trataba de heridas abiertas, sino de un "tallón" marcado en la piel que evidenciaba la fuerza de la presión recibida. Ante este suceso, el cantante recurrió a sus profundas convicciones religiosas.

Luisito se define como un hombre "muy católico" que siempre se encomienda a Dios, a la Virgen y a los ángeles antes de cada presentación o al irse a dormir.

Para contrarrestar la energía negativa de aquel episodio, utilizó elementos benditos que mantiene en su habitación: "Empecé a rezar me encomendé a Dios hice las oraciones yo tengo agua bendita en a un lado de la cama entonces empecé a tirar agua bendita por todos lados"

Posteriormente, el artista buscó asesoría con un experto en el tema, quien le confirmó sus sospechas: "Fui donde alguien que sabe y me dijo de pronto están haciendo así energías negativas",.

Finalmente, el artista reflexiona que su estilo de vida, que implica viajar constantemente y tratar con una gran diversidad de personas, lo hace vulnerable a este tipo de situaciones. "Uno que mantiene pues todos los días trata con gente diferente en hoteles también diferentes duerme en camas diferentes entonces uno siempre está como expuesto a todo esto", destacó.