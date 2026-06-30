VIDEO: Pipe Bueno estalló contra un fanático durante el minuto de silencio por Venezuela

En un reciente concierto, el reconocido cantante de música popular Pipe Bueno protagonizó un momento de tensión al interrumpir su presentación para llamar la atención de un asistente. El incidente ocurrió cuando el artista intentaba rendir homenaje a las víctimas de los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

Cabe recordar que Venezuela enfrenta una de sus crisis humanitarias más graves tras los dos sismos que sacudieron la costa central del país, con epicentro en la zona de La Guaira.

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Según los balances más recientes, la tragedia deja un saldo provisional de 1.719 personas fallecidas, cerca de 59.000 afectadas y alrededor de 1.000 edificaciones colapsadas. Ante este panorama, Pipe Bueno hizo una pausa en su repertorio para pedir un minuto de silencio en memoria de las víctimas.



El intérprete de Cupido falló se dirigió al público con un mensaje solemne: "Les voy a pedir un silencio, un momento... Esto va a ser por Venezuela. Pediré por todos los que lo necesitan".

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno con el espectador de su concierto?

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Aunque la mayoría de los asistentes respetó la petición, un video difundido en TikTok mostró que un fanático continuó hablando en voz alta durante el homenaje, interrumpiendo el momento de recogimiento.

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La reacción de Pipe Bueno fue inmediata: "Sé que estamos eufóricos, papá, pero cállate la boca, que no quisieras estar debajo de las piedras, mi rey". Ante la persistencia del asistente, el cantante elevó el tono de su reclamo para exigir respeto por el minuto de silencio y finalizó con la frase “Los que sí me acompañaron... Dios bendiga a Venezuela”.

El video se volvió viral en redes sociales y abrió un debate sobre la importancia de mantener el respeto y la empatía durante este tipo de homenajes. La mayoría de las reacciones de los usuarios respaldó la actitud del artista y destacó la sensibilidad que requiere una tragedia de esta magnitud.

Más allá del altercado, Pipe Bueno expresó públicamente su solidaridad con el pueblo venezolano. A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un mensaje de apoyo para las familias afectadas: "Desde Colombia los acompañamos con el corazón, elevando una oración por cada familia y deseando que todos estén a salvo".

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