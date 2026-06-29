Niño que predijo terremotos en Venezuela lanzó profecía sobre "peste" tras el Mundial

El nombre de Jesús López, conocido en redes sociales como 'El Salvador', volvió a convertirse en tendencia luego de que miles de usuarios recordaran una de sus publicaciones realizadas semanas antes de los terremotos registrados en Venezuela.

Ahora, el menor vuelve a llamar la atención con una nueva predicción que esta vez involucra al Mundial de 2026 y un supuesto escenario que, según él, marcaría un antes y un después a nivel mundial.

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Sus declaraciones comenzaron a circular nuevamente en redes sociales después de que varios internautas aseguraran que una de sus predicciones sobre Venezuela coincidió con los recientes movimientos telúricos registrados en ese país.

A raíz de ello, un video grabado el pasado 30 de mayo volvió a viralizarse, ya que en esa misma grabación el menor también habló sobre el campeonato mundial de fútbol.

Según el contenido compartido por Jesús López, el Mundial 2026 estaría relacionado con el inicio de un hecho que él describe como una "macropandemia", la cual, según sus palabras, sería provocada por un supuesto brote de norovirus.

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La inquietante predicción de Jesús López sobre el Mundial 2026

Durante el video publicado en su cuenta de TikTok, el menor hizo una afirmación que rápidamente despertó toda clase de comentarios entre quienes siguen sus contenidos.

"El Mundial será el sesgo de la historia para una macropandemia llamada norovirus y matará a mucha gente como la peste negra", expresó Jesús López en la grabación que ahora vuelve a ser ampliamente compartida en redes sociales.

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La declaración ha generado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideran que sus palabras cobran relevancia debido a lo ocurrido con los terremotos en Venezuela, otros prefieren tomar el mensaje únicamente como una predicción sin sustento científico.

El video fue grabado el 30 de mayo de 2026, fecha en la que el menor también habló de los movimientos sísmicos que, según él, afectarían posteriormente al territorio venezolano.

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¿Cuándo comenzarían los contagios, según la predicción?

En el mismo video, Jesús López aseguró que ese supuesto evento comenzaría a desarrollarse desde ahora y que alcanzaría su momento más crítico durante los primeros meses de 2027.

En sus propias palabras afirmó:

"El contagio masivo de norovirus comenzará desde ya, para que en el 2027 ocurra ese suceso a mediados de enero a abril. Así dice el Señor".

Además de esa afirmación, el menor aseguró que tendría otras visiones relacionadas con diferentes lugares del mundo. Entre ellas mencionó que Nueva York sería destruida y que San Francisco sería escenario de un inmenso tsunami, declaraciones que también empezaron a circular ampliamente entre los usuarios de redes sociales.

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Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden únicamente a las declaraciones realizadas por Jesús López y no cuentan con respaldo de autoridades científicas ni organismos especializados.

La predicción sobre los terremotos en Venezuela que volvió viral al menor

El interés alrededor de Jesús López aumentó luego de que usuarios recordaran un video publicado semanas antes de los terremotos registrados en Venezuela.

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En esa grabación, el menor aseguró haber tenido una visión sobre dos fuertes movimientos telúricos que afectarían al país. Incluso explicó que el primero tendría una intensidad menor que el segundo.

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Tras conocerse los recientes sismos, miles de personas comenzaron a compartir nuevamente ese contenido, señalando las coincidencias entre lo que dijo y los hechos ocurridos posteriormente.

Desde entonces, cada nueva publicación realizada por Jesús López genera una amplia conversación en redes sociales, donde unos usuarios consideran que sus mensajes resultan sorprendentes, mientras otros mantienen una postura más cautelosa frente a las afirmaciones que comparte.