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Policía le quita la vida a un hombre durante juego de bolirana; desenfundó su arma

Un hombre perdió la vida dentro de un establecimiento comercial en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. El integrante activo de la Policía fue puesto a disposición de las autoridades.

Policía le quita la vida a un hombre durante juego de bolirana
Policía le quita la vida a un hombre durante juego de bolirana
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante la madrugada del 28 de junio en un establecimiento comercial de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, donde un hombre perdió la vida tras resultar herido por un disparo.

Por este caso, un integrante activo de la Policía Nacional fue puesto a disposición de la autoridad competente mientras se determina lo sucedido.

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Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió en medio de una aparente "recocha" que se desarrollaba dentro del establecimiento abierto al público.

De acuerdo con las versiones preliminares conocidas hasta el momento, en ese contexto un uniformado habría accionado un arma de fuego, situación que ahora hace parte de las investigaciones judiciales.

La identidad de la persona que perdió la vida no ha sido revelada por las autoridades. Tras resultar gravemente herida, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con la intención de recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Policía le quita la vida a un hombre durante juego de bolirana
Policía le quita la vida a un hombre durante juego de bolirana

Policía Nacional explicó las acciones tomadas tras el caso

Luego de conocerse lo ocurrido, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial en el que explicó cómo actuaron los uniformados que atendieron la situación y cuáles fueron las medidas adoptadas frente al funcionario involucrado.

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Según la institución, en las últimas horas los policías que se encontraban en la localidad de Los Mártires fueron alertados sobre un motivo de policía dentro de un establecimiento comercial, donde una persona presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego. Tras recibir el aviso, se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

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Uno de los puntos más importantes del comunicado señala que la Policía Nacional realizó las actuaciones judiciales correspondientes y presentó ante la autoridad competente a un funcionario activo para que se adelanten las investigaciones y se determine, conforme a la ley, cuál sería su eventual responsabilidad dentro de este caso.

La institución también manifestó que brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Otro de los apartados del comunicado deja clara la posición institucional frente a este tipo de situaciones. La Policía Nacional expresó su rechazo a estos comportamientos y reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

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