Murió Noha Iván, bebé de 20 meses que habría sido víctima de su padrastro

Noha Iván Rojas Colorado, un bebé de apenas 20 meses, murió después de permanecer bajo atención médica debido a las graves lesiones que presentaba en su cuerpo.

El fallecimiento fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien informó que el pequeño había sido trasladado a Bogotá luego de recibir atención inicial en Anolaima y Facatativá.

Según la información entregada por el mandatario departamental, el menor fue llevado el jueves 6 de agosto al centro de salud de Anolaima, Cundinamarca, por su madre y su abuela. Al momento de ingresar, presentaba aparentes marcas de violencia y un delicado estado de salud.

Debido a la gravedad de su condición, los médicos determinaron que necesitaba atención especializada y ordenaron su traslado al Hospital San Rafael de Facatativá.

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Allí fue valorado por un equipo multidisciplinario que encontró un trauma craneoencefálico severo y múltiples traumatismos contundentes en diferentes partes del cuerpo y un presunto abuso sexual.

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La situación generó una alerta entre las autoridades, que comenzaron a investigar las circunstancias en las que el bebé había sufrido las lesiones.

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¿Qué le pasó a Noha Iván Rojas?

El pequeño fue posteriormente trasladado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, debido a la complejidad de su estado.

Pese a la atención médica recibida, Noha Iván falleció durante la madrugada, según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey.

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La noticia fue comunicada por el propio mandatario departamental, quien señaló que el caso había sido reportado desde el centro hospitalario.

“Nos reportaron la tarde del sábado desde el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) que el pequeño Noha Iván Rojas Colorado, de apenas 20 meses de edad, había fallecido”, indicó Rey al entregar detalles sobre lo ocurrido.

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La investigación busca establecer qué sucedió con el menor antes de que fuera llevado al centro asistencial y determinar las circunstancias exactas que provocaron las lesiones que finalmente terminaron causando su fallecimiento.

Capturaron al padrastro de Noha Iván

Horas después de confirmarse la muerte del bebé, las autoridades reportaron la captura de Juan Moreno Pinzón, señalado preliminarmente como el presunto responsable de las lesiones y padrastro del pequeño.

La captura fue realizada gracias al trabajo conjunto de la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación.

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El hombre fue capturado por el delito de homicidio agravado, relacionado con los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en el municipio de Anolaima.

Ahora deberá ser presentado ante las autoridades judiciales para avanzar en el proceso correspondiente y establecer su responsabilidad dentro de la investigación.

Noha Iván Rojas Colorado, el bebé de 20 meses que murió en Bogotá después de ser trasladado desde Anolaima con graves lesiones.

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Por ahora, la investigación continúa para reconstruir las últimas horas del pequeño Noha Iván Rojas Colorado, establecer cómo sufrió las graves lesiones que obligaron a su traslado desde Anolaima hasta Bogotá y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

La captura de Juan Moreno Pinzón constituye uno de los principales avances conocidos hasta el momento dentro de un caso que permanece bajo investigación de la Fiscalía y la Policía de Cundinamarca.

