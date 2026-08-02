Fallece el bebé de reconocido exjugador de fútbol: se ahogó en la piscina

La comunidad deportiva y los habitantes de Clovis, California, se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Haze Brown, el hijo de dos años del exjugador de fútbol americano universitario Curtis Brown.

El menor murió el pasado 26 de julio, días después de sufrir un accidente en la piscina de la vivienda familiar.

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De acuerdo con el Departamento de Policía de Clovis, citado por medios como el New York Post, un familiar encontró al niño inconsciente dentro de la piscina y de inmediato alertó a los servicios de emergencia a través del 911.



Al llegar al lugar, los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizar al menor. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, Haze no respondió al procedimiento.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

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¿Qué dijeron las autoridades sobre la muerte del hijo de Curtis Brown?

Tras el hecho, las autoridades realizaron la inspección correspondiente y descartaron indicios de criminalidad o circunstancias sospechosas. Por ello, el caso fue clasificado oficialmente como un accidente. "Es una situación extremadamente desafortunada", afirmó un portavoz del Departamento de Policía de Clovis.

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A raíz de lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a los padres y cuidadores para reforzar las medidas de seguridad en piscinas, especialmente durante la temporada de verano. Asimismo, recomendaron no dejar a los menores sin supervisión, aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y contar con equipos de rescate y seguridad en este tipo de espacios.

Curtis Brown, de 42 años, es reconocido por su trayectoria como corredor (running back) de la Universidad Brigham Young (BYU), donde jugó entre 2002 y 2006 y se convirtió en una de las figuras del programa deportivo.

El exdeportista y su esposa, Kim Brown, son padres de otros cuatro hijos: los trillizos Julie, Cruze y Kash, de 13 años, y Trey, de 12. Haze era el menor de la familia y, según personas cercanas, era considerado por sus padres como su "bebé milagro".

Tras conocerse lo ocurrido, se creó una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos funerarios y otros costos derivados del fallecimiento del menor. La iniciativa fijó una meta de 100.000 dólares. Mientras tanto, familiares, amigos y aficionados continúan enviando mensajes de solidaridad a los Brown en medio de su proceso de duelo.