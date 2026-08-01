¿Buscas entradas para Los Tigres del Norte en Bogotá? Así puedes conseguirlas con La Kalle

Los Tigres del Norte regresan a Bogotá con uno de los conciertos más esperados del año y miles de personas ya comenzaron a buscar entradas para el show que se realizará el próximo 7 de noviembre en el estadio El Campín.

Ante la expectativa que ha generado la presentación de la agrupación mexicana, La Kalle 96.9 FM anunció una dinámica especial para sus oyentes.

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Los intérpretes de éxitos como La puerta negra, Jefe de jefes, Golpes en el corazón y Contrabando y traición volverán a encontrarse con el público colombiano en un espectáculo que promete reunir a fanáticos de todas las generaciones.

Si uno de tus planes es asistir a este concierto y todavía estás buscando una forma de conseguir tus entradas, esta puede ser una oportunidad para estar más cerca del esperado evento.

¿Cómo conseguir entradas para Los Tigres del Norte en Bogotá?

La Kalle 96.9 FM confirmó que acompañará a sus oyentes con una dinámica especial alrededor del concierto de Los Tigres del Norte.

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La emisora invitó a quienes deseen asistir al espectáculo a sintonizar La Kalle 96.9 FM o comunicarse al teléfono 652 8525 para realizar la inscripción correspondiente y estar atentos a toda la programación.

Durante los próximos días, la emisora continuará entregando información relacionada con esta actividad, por lo que la recomendación es permanecer atento a su programación habitual.

Los Tigres del Norte, banda mexicana de música norteña formada en 1968 Foto: redes sociales @los tigres del norte

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Los Tigres del Norte llegarán a El Campín

La presentación de Los Tigres del Norte hace parte de una de las giras más esperadas por los seguidores de la música regional mexicana.

Su regreso a Bogotá genera expectativa por el extenso repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que incluye canciones convertidas en clásicos del género.

El concierto del 7 de noviembre en el estadio El Campín reunirá algunos de los temas más representativos de la agrupación, que durante décadas ha mantenido una estrecha relación con el público colombiano.

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Mientras se acerca la fecha del espectáculo, muchos seguidores continúan buscando entradas para Los Tigres del Norte en Bogotá, razón por la que el anuncio realizado por La Kalle 96.9 FM ha despertado interés entre quienes no quieren perderse esta cita musical.

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Si estás pendiente de cualquier novedad relacionada con el concierto, recuerda escuchar la programación de la emisora y seguir las instrucciones anunciadas al aire.

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Allí se conocerán todos los detalles para quienes buscan vivir en primera fila el regreso del llamado "Jefe de Jefes" a la capital del país.