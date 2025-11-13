Los Tigres del Norte celebran su Latin Grammy con una noche que marcó la música regional

Los Tigres del Norte arrancaron la noche de los Latin Grammy 2025 con la fuerza que los distingue desde hace décadas. Sin esperar discursos largos ni antesalas eternas, el grupo fue protagonista directo del anuncio que confirmó lo que muchos venían comentando desde días atrás: ganaron el premio a mejor canción regional mexicana, uno de los reconocimientos más comentados de la gala realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

En pleno jueves 13 de noviembre, la ceremonia se movía entre nominaciones fuertes y expectativas altas. Sin embargo, cuando llegó el turno de esta categoría, la atención se concentró por completo en ellos. La agrupación, que ha sostenido una trayectoria sólida y reconocida en toda América Latina, volvió a demostrar que su propuesta musical sigue tan vigente como siempre.

La noche estuvo cargada de figuras y momentos clave. Maluma debutó como presentador, acompañado de Roselyn Sánchez, quien regresó por octava vez como anfitriona. Entre dinámicas, cambios de escenario y menciones a los nominados principales como Bad Bunny, con sus 12 candidaturas, la ceremonia avanzaba con ritmo. Aun así, el triunfo de Los Tigres del Norte logró acaparar la conversación en el auditorio.

El contexto general de la gala también estuvo marcado por un homenaje especial: Raphael fue honrado como Persona del Año 2025 por una carrera que supera las seis décadas. Un reconocimiento que aportó un tono emotivo a la noche, pero que no restó brillo a los artistas que subían al escenario en cada categoría.

En medio de todo ese movimiento, Los Tigres del Norte se llevaron su premio con la seguridad de quienes conocen perfectamente el peso de su nombre en la industria. Su presencia en Las Vegas dejó claro que siguen siendo una referencia del regional mexicano y que su música continúa encontrando espacio en los escenarios más importantes. Su Latin Grammy 2025 se convirtió en el punto central de una gala repleta de artistas, pero donde ellos fueron los protagonistas de su propio momento.

