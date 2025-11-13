Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
KAROL G GANA LATIN GRAMMY
LATIN GRAMMY: EN VIVO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Los Tigres del Norte celebran su Latin Grammy con una noche que marcó la música regional

Los Tigres del Norte celebran su Latin Grammy con una noche que marcó la música regional

Los Tigres del Norte triunfan en los Latin Grammy 2025 al llevarse el premio a mejor canción regional mexicana. Así se vivió su noche en Las Vegas.

Los Tigres del Norte celebran su Latin Grammy con una noche que marcó la música regional
Los Tigres del Norte celebran su Latin Grammy
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Los Tigres del Norte arrancaron la noche de los Latin Grammy 2025 con la fuerza que los distingue desde hace décadas. Sin esperar discursos largos ni antesalas eternas, el grupo fue protagonista directo del anuncio que confirmó lo que muchos venían comentando desde días atrás: ganaron el premio a mejor canción regional mexicana, uno de los reconocimientos más comentados de la gala realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

En pleno jueves 13 de noviembre, la ceremonia se movía entre nominaciones fuertes y expectativas altas. Sin embargo, cuando llegó el turno de esta categoría, la atención se concentró por completo en ellos. La agrupación, que ha sostenido una trayectoria sólida y reconocida en toda América Latina, volvió a demostrar que su propuesta musical sigue tan vigente como siempre.

Puedes leer: Artistas que se presentarán en los Latin Grammy; Karol G en cabeza y de las más esperadas

Te puede interesar:

  1. J Balvin encendió Las Vegas con su Fiesta 7 durante la semana de los Latin Grammys
    J Balvin encendió Las Vegas con su Fiesta 7 durante la semana de los Latin Grammys
    /Foto: Nolen Ryan
    Música

    J Balvin encendió Las Vegas con su Fiesta 7 durante la semana de los Latin Grammys

  2. Latin Grammy
    Latin Grammy
    Latin Grammy
    Farándula

    Latin Grammy 2025 podrán verse en vivo por DITU, con Carolina Cruz como presentadora

La noche estuvo cargada de figuras y momentos clave. Maluma debutó como presentador, acompañado de Roselyn Sánchez, quien regresó por octava vez como anfitriona. Entre dinámicas, cambios de escenario y menciones a los nominados principales como Bad Bunny, con sus 12 candidaturas, la ceremonia avanzaba con ritmo. Aun así, el triunfo de Los Tigres del Norte logró acaparar la conversación en el auditorio.

El contexto general de la gala también estuvo marcado por un homenaje especial: Raphael fue honrado como Persona del Año 2025 por una carrera que supera las seis décadas. Un reconocimiento que aportó un tono emotivo a la noche, pero que no restó brillo a los artistas que subían al escenario en cada categoría.

En medio de todo ese movimiento, Los Tigres del Norte se llevaron su premio con la seguridad de quienes conocen perfectamente el peso de su nombre en la industria. Su presencia en Las Vegas dejó claro que siguen siendo una referencia del regional mexicano y que su música continúa encontrando espacio en los escenarios más importantes. Su Latin Grammy 2025 se convirtió en el punto central de una gala repleta de artistas, pero donde ellos fueron los protagonistas de su propio momento.

Publicidad

Puedes leer: J Balvin encendió Las Vegas con su Fiesta 7 durante la semana de los Latin Grammys

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Latin Grammy

Latin Grammys

Premios Grammy

Los Tigres del Norte