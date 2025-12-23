¿Blessd y Karina García? La decisión de la novia del artista tras el reencuentro de ambos

Durante el último fin de semana, Karina García y Blessd fueron tendencia en redes sociales luego de reencontrarse tras un evento organizado por el creador de contenido Westcol. Sin embargo, después de este encuentro, la pareja del cantante decidió tomar una determinación al respecto.

Recordemos que Karina fue invitada por el streamer a un evento que realizó el cantante de reggaeton, el cual organizó en el barrio en el que creció en Medellín. Donde se evidenció que los creadores de contenido estaban detrás del escenario, cuando llegó el artista y le dio un beso en la mejilla a la empresaria.

Dicha situación se viralizó y provocó múltiples reacciones en redes sociales, debido al pasado amoroso que tuvieron ellos dos, quienes afirmaban que no habían terminado de la mejor manera, al punto que la paisa contó varios detalles de dicha relación en un reality, por lo cual, esta reacción sorprendió a sus seguidores.



¿Cómo reaccionó la pareja de Blessd a este reencuentro?

Una vez se presentó este momento, las redes sociales se pronunciaron a este caso en donde muchos resaltaron la actitud de Blessd y el gestó que tuvo con Karina Garcia, con su expareja. Sin embargo, otros usuarios resaltaron la actitud fría que tuvo la modelo de Medellín ante este saludo.

Por lo cual, en medio de la confusión por este momento Manuela QM, pareja del artista, tomó la decisión de dejar de seguir a Westcol, debido a que este fue quien llevó a la creadora de contenido al evento de su pareja en la ciudad de Medellín.

Aunque no hay confirmación oficial, muchos relacionan este “unfollow” con el reciente encuentro del artista urbano, avivando rumores sobre posibles tensiones o cambios en su entorno personal. Por ahora, todo queda en comentarios y teorías de redes, mientras los protagonistas guardan silencio.

Por otro lado, otro rumores apuntan a que Manuela QM podría estar embarazada luego que le vieran una llamativa barriguita. Ante esto, la creadora Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo aseguró que le había comentado el embarazo de la pareja de Blessd.

“Una amiguita mía de Medellín entró a una tienda en el Poblado a comprar ropa y oh sorpresa estaba Manuela, actual novia de Blessd, y me dice 'la vieja está embarazada', tiene barriga grande y ella no es mentirosa”, afirmó la creadora de contenido.

Pese a esto, ni Manuela ni Blessd se han pronunciado para confirmar o desmentir estos rumores sobre un posible hijo.

