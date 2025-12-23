Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
SOBREVIVIENTE VÍA BUENAVENTURA
CASO JAIME MORENO
LA TUMBA DE DIOMEDES
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Blessd y Karina García? La decisión de la novia del artista tras el reencuentro de ambos

¿Blessd y Karina García? La decisión de la novia del artista tras el reencuentro de ambos

Tras el reencuentro entre el cantante y su expareja Karina García, Manuela QM, actual novia del artista, tomó una drástica decisión.

¿Blessd y Karina García? La decisión de la novia del artista tras el reencuentro de ambos
¿Blessd y Karina García? La decisión de la novia del artista tras el reencuentro de ambos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

Durante el último fin de semana, Karina García y Blessd fueron tendencia en redes sociales luego de reencontrarse tras un evento organizado por el creador de contenido Westcol. Sin embargo, después de este encuentro, la pareja del cantante decidió tomar una determinación al respecto.

Recordemos que Karina fue invitada por el streamer a un evento que realizó el cantante de reggaeton, el cual organizó en el barrio en el que creció en Medellín. Donde se evidenció que los creadores de contenido estaban detrás del escenario, cuando llegó el artista y le dio un beso en la mejilla a la empresaria.

Puedes leer: Karina García y Blessd protagonizan un inesperado reencuentro; hay video

Dicha situación se viralizó y provocó múltiples reacciones en redes sociales, debido al pasado amoroso que tuvieron ellos dos, quienes afirmaban que no habían terminado de la mejor manera, al punto que la paisa contó varios detalles de dicha relación en un reality, por lo cual, esta reacción sorprendió a sus seguidores.

Te puede interesar

  1. ¿Karina García y Westcol juntos? La empresaria revela lo que realmente siente por el streamer
    ¿Karina García y Westcol juntos? La empresaria revela lo que realmente siente por el streamer
    Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
    Farándula

    ¿Karina García y Westcol juntos? La empresaria revela lo que realmente siente por el streamer

  2. Karina García revela que tiene disfonía por gritar mucho
    Karina García reaparece en redes y envía un preocupante mensaje a sus seguidores, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @karinagarciaoficiall
    Farándula

    Karina García reaparece en redes y envía un preocupante mensaje a sus seguidores

¿Cómo reaccionó la pareja de Blessd a este reencuentro?

Una vez se presentó este momento, las redes sociales se pronunciaron a este caso en donde muchos resaltaron la actitud de Blessd y el gestó que tuvo con Karina Garcia, con su expareja. Sin embargo, otros usuarios resaltaron la actitud fría que tuvo la modelo de Medellín ante este saludo.

Puedes leer: La escandalosa cifra que ganó Karina García en ‘La Mansión de Luinny’; deja boquiabiertos

Por lo cual, en medio de la confusión por este momento Manuela QM, pareja del artista, tomó la decisión de dejar de seguir a Westcol, debido a que este fue quien llevó a la creadora de contenido al evento de su pareja en la ciudad de Medellín.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Karina García habla de su ruptura con Altafulla
    Karina García rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Altafulla, imagen de referencia
    Farándula

    Karina García rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Altafulla: “Ya aprendí”

  2. Karina García y su declaración a un compañero de La Mansión de Luinny
    Karina García deja atrás a Altafulla y se le declara a un compañero en ‘La Mansión de Luinny’
    Foto: imagen tomada de @karinagarciaoficiall
    Farándula

    Karina García deja atrás a Altafulla y se le declara a un compañero en ‘La Mansión de Luinny’

Aunque no hay confirmación oficial, muchos relacionan este “unfollow” con el reciente encuentro del artista urbano, avivando rumores sobre posibles tensiones o cambios en su entorno personal. Por ahora, todo queda en comentarios y teorías de redes, mientras los protagonistas guardan silencio.

Publicidad

Por otro lado, otro rumores apuntan a que Manuela QM podría estar embarazada luego que le vieran una llamativa barriguita. Ante esto, la creadora Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo aseguró que le había comentado el embarazo de la pareja de Blessd.

“Una amiguita mía de Medellín entró a una tienda en el Poblado a comprar ropa y oh sorpresa estaba Manuela, actual novia de Blessd, y me dice 'la vieja está embarazada', tiene barriga grande y ella no es mentirosa”, afirmó la creadora de contenido.

Pese a esto, ni Manuela ni Blessd se han pronunciado para confirmar o desmentir estos rumores sobre un posible hijo.

Mira también: Laura G responde a video de Karina García hablando de “Hugo”, ¿se lo quitó?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Karina García

Blessd

Westcol

Farándula

Chismes

Chismes de famosos