Karina García reaparece en redes y envía un preocupante mensaje a sus seguidores

Karina García sorprendió a sus seguidores al dar a conocer una noticia, luego de hablar de un problema de salud que se encuentra enfrentando. Donde dio a conocer que su voz sufrió varias afectaciones, una vez acabó su participación en la mansión de Luinny.

Recordemos que la creadora de contenido paisa se convirtió en la ganadora tras superar a todos los competidores y acumular más de 145.000 votos del público y superando a la favorita Yina Calderón. El premio, un cheque de 100.000 dólares, lo que sería un valor cercano a 380 millones de pesos.

Puedes leer: La escandalosa cifra que ganó Karina García en ‘La Mansión de Luinny’; deja boquiabiertos



Tras conocer el resultado, Karina compartió su emoción y agradecimiento hacia su familia y su comunidad de seguidores, conocidos como el “Team Karina”. Destacó que ganar el reality representa un reconocimiento a su esfuerzo durante las pruebas físicas, la presión social y los desafíos emocionales que enfrentó durante varias semanas.



Posteriormente, la creadora de contenido decidió volver a las redes sociales, donde le explicó varias cosas a sus seguidores, donde afirmó que tras un mes de ausencia volverá recargada a las plataformas digitales. Esto publicando unas historias en su Instagram, donde se le ve con una amiga celebrando el título de la mansión de Luinny.

¿Qué sucedió con la voz de Karina García?

Tras su regreso a las redes sociales, la creadora de contenido de Medellín afirmó que todavía no volverá a Colombia debido a compromisos laborales que debe cumplir en República Dominicana, pero que cuenta las horas para volver.

Publicidad

Puedes leer: Karina García rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Altafulla: “Ya aprendí”

Sin embargo, también confirmó que tiene una disfonía, a causa de gritar mucho. Por lo cual, se encuentra recuperando su voz, esto tras todo lo vivido en la mansión de Luinny y por haber logrado el título en este reality.

Publicidad

De igual forma, en su historia explicó que por el cansancio acumulado que llegó a tener durmió hasta 24 horas consecutivas. Pese a esto, la creadora de contenido se ha visto con su hija, quien se encuentra en el ojo de huracán después de supuestos vínculos de actos de proxenetismo.

A lo cual, la joven recientemente salió públicamente a desmentir estos señalamientos, asegurando que son "montajes" en redes y que la situación se ha salido de control.

Mira también: Karina García revela quién es el hombre con el que grabó el video privado que se le filtró